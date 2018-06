Belinda ameniza el AMLOFest e invita al "país de la utopía"

La cantante Belinda amenizó el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador denominado como "AMLOFest" donde, entre otras cosas, dijo sentirse feliz "por ser parte de esto" e invitó a los asistentes a formar parte del "país de la utopía".

Luego de la actuación de Margarita "La Diosa de la Cumbia" y los Jaraneros, inició después de las 19:30 horas la participación de Belinda, quien para abrir su concierto presentó un audio en donde expresaba los deseos que tiene para el futuro de México.

"Quiero un país donde pueda salir a la calle, en donde la vida vuelva a tener el valor que nunca debió perder, quiero un país en donde todos tengamos una vivienda digna, quiero un país en el que todos tengamos derecho a una sanidad universal y gratuita, quiero un país en el que la educación y la cultura sean la principal herramienta de progreso de todos", decía el speech.

"Quiero un país en el que pueda cumplir mi sueños sin tener que atravesar muros fronterizos donde no me quieren ni me respetan, quiero un país donde mi bandera me haga llorar de amor y orgullo, y que sea respetado y admirado en todo el mundo, quiero un México mejor, un México con futuro", agregó el discurso para luego sonar el tema "Muriendo Lento".

Tras animarse a tocar la batería y hacer varios cambios de vestuario, la tal vez artista más esperada del evento se dijo ser "la más feliz de ser parte de esto" y antes de interpretar "Egoísta" invitó a todos los presentes a "nuestro país de la Utopía" y sintió estar "ganando como siempre".

"Es un placer para mí estar con ustedes en este escenario tan mágico, en esta noche tan importante para todos los mexicanos", sentenció Belinda, quien hasta se animó a montar un bailable del "Sapito", canción que en ocasiones anteriores se había rehusado a presentar.

Ya en la parte final de su participación en el estadio Azteca, Belinda interpretó piezas tal como "México, lindo querido" y "Como quien pierde una estrella" acompañada de mariachi, así como "Un hombre normal" junto a Espinoza Paz. Finalmente agradeció a López Obrador y a Marcelo Ebrard.

