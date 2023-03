Durante su trayectoria en la música y el mundo del espectáculo, Belinda ha sido tema de conversación por todas sus relaciones amorosas que ha llevado con varios famosos, entre ellos el futbolista Giovanni Dos Santos, quien fuera su novio en 2019 y duraran un año.

Tiempo después llegaron otros más como Lupillo Rivera y Christian Nodal, cantantes que estaban perdidamente enamorados de la intérprete de "Luz sin gravedad", pues ambos se tatuaron algo de Belinda.

Ahora ha salido a la luz el nombre del actor José Ángel Bichir, quien aseguró que llevó una relación con la también actriz, sin embargo, este no puede decir nada acerca de lo que tuvo con Belinda, ya que firmó un acuerdo de confidencialidad.

Fue en la alfombra roja de la serie de HBO Max Mariachis, donde el actor dijo que accedió a la petición del entorno de la cantante. Decidió hablar sobre el tema luego de que habían realizado una nota en algún medio donde mencionaban que él negaba la relación con Belinda.

"Aseguran que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda; eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso porque firmé un contrato de confidencialidad (…) Insisto, no quiero tener demandas", dijo.

Bichir mencionó que conoció a Belinda en su infancia, cuando ambos participaban en la famosa novela "Amigos por siempre", y que recientemente coincidieron en el programa "Divina Comida".

"Nunca he negado cuando me preguntaron sobre una relación porque no lo haría, porque soy un ser que me gusta hablar con la verdad, me gusta que la verdad siempre salga a la luz (…) Yo digo ‘eso es difamación, ¿no?’ eso está mal porque yo no dije jamás eso; nunca lo negué realmente"

Finalmente habló sobre Christian Nodal, quien también fue pareja de Belinda, y que ahora supuestamente él y Cazzu tendrán un bebé.

“No es nada mi amigo, al contrario. Yo estoy a favor del team Belinda, obviamente, entonces (de) Nodal no tengo buenas referencias, pero lo considero buen artista, buen cantante, me gustan las canciones que hace”.

MF