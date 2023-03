A menos de un mes de que Cazzu, la actual pareja de Christian Nodal, se expresara con mucha diplomacia acerca de lo que opinaba de Belinda, ahora es la intérprete de "Pobre niña nice" quien hizo un comentario de la rapera argentina, disolviendo las especulaciones que sugerían que entre ellas había una clase de enemistad, pues no sólo ambas han sostenido una relación amorosa con el cantante de regional mexicano, sino que mucho se ha comparado sobre quién es mejor música e intérprete.

Beli fue captada a tan sólo unos días de que viviera un incidente arriba del escenario en la Feria de Irapuato, cuando un fan logró colarse a la tarima y, motivado por la euforia, abrazó a la cantante a tal grado que no sólo traspasó su espacio personal, sino que llegó a lastimarla por la fuerza que ejerció para tratar de evadir al equipo de seguridad que intentaba reincorporarlo con el resto del público.

NO TE PIERDAS: Fan de Belinda la lastima tras subir al escenario durante un concierto (VIDEO)

Por ello, los medios la cuestionaron acerca de cómo seguía, pues luego de este episodio, la cantante compartió su descontento en redes sociales, expresando que su seguidor le había provocado una leve lesión.

"En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó. Además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda", compartió con sus seguidores en Instagram.

Por ello, cuando la cantante de 33 años fue captada en su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, lo primero que le preguntó la prensa fue cómo seguía de la molestia que había presentado luego del forcejeo entre su seguidor y la seguridad del recinto en el que se presentó, a lo que Belinda contestó mucho más calmada:

"Estoy muy bien, muchas gracias, me duele un poco la espalda, pero estoy bien, es sólo un pequeño dolor de espalda", indicó.

Además, quiso precisar que, aunque resultó lastimada, no fue una molestia que ameritara acudir a revisión médica, tratando de apaciguar el tema, pues fue criticada en redes sociales, después de que expusiera su molestia por el incidente públicamente, ya que denominó a su fan como "una persona".

Fue así que Beli trató de reiterar que ella y sus fans mantienen una excelente relación. "Yo considero a mis fans y ellos saben que los amo muchísmo, no creo que lo haya hecho de mala intención, pero sí, sí estuvo fuerte", reconoció.

Luego de dejar claro este tema, las y los reporteros cuestionaron a la cantante acerca de diversos temas; entre ellos el reciente fallecimiento de su tío, y las declaraciones de su prima, la cual ha asegurado que no se ha expresado muy bien de ella, sin embargo, Beli hizo caso omiso a cada una de esas preguntas, hasta que escuchó el nombre de Cazzu, por la cual le peguntaron, debido a que la argentina ha asegurado que admira su carrera y su talento, pues escucha la música de la cantante desde pequeña.

Fue así como Belinda aseguró que ella piensa lo mismo de Cazzu: "La admiro mucho y me encanta su trabajo".

vll