Belinda nuevamente se ha convertido en tendencia en las redes sociales, en esta ocasión no se trató sobre un tema con su expareja Christian Nodal, sino por un fanático que se volvió loco en su concierto que se llevó a cabo el fin de semana en la feria de Irapuato, pues este logró burlar la seguridad que se encontraba en el evento y subió para abrazar a la intérprete de “Luz sin gravedad”.

Sin embargo, salió algo mal durante la locura del fan, ya que aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, pero eso no es todo, pues lastimó a Belinda luego de abrazarla fuertemente y decirle que la amaba, además de que estuvo a punto de tumbarla.

La situación se dio a conocer inmediatamente en redes sociales luego de se filtrara un video, en el que se puede apreciar que el joven abraza fuertemente a Belinda quien llevaba una blusa y falda color rojo con botas plateadas.

Todo parecía estar controlado, pero de repente el joven se hinca para abrazarla de las piernas y estuvo a punto de tumbar a la cantante esto luego de que los hombres de seguridad jalaron al joven, afortunadamente Beli pudo mantener el equilibrio.

Beli por su parte, intercedió por su fan y no sólo no dejó que lo bajara, sino que trató de tranquilizarlo para que las cosas no pasaran a mayores: "si respiras y te relajas, te juro que no te van a bajar", se le oye decir, mientras aseguraba a los guardias que todo estaba bien y les pedía que lo dejaran unos minutos más.

Una vez que el joven cumplió su sueño y fue llevado con el resto de la multitud, la famosa le mandó una bebida para que se hidratara y pudiera estar mucho más tranquilo: "Le dan esto, por favor, con cuidado. Ahí quédate y te tomas eso, porque casi te da algo; me asustaste. Está pedito, está pedito", dijo.

Belinda revela en redes que el fan la lastimó

Después de este suceso, Belinda pudo continuar con el show; sin embargo, una vez que abandonó el lugar, utilizó sus redes sociales para revelar que el forcejeo y la fuerza con la que su seguidor la abrazó terminó causándole una leve lesión.

"En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó. Además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda", escribió en una de sus historias de Instagram.

Posteriormente, la también actriz volvió a mandar un mensaje en el que reconoció que la intención del chico que logró subirse al escenario no era causarle un mal momento y esa fue una de las razones por las que impidió que la seguridad del lugar lo sacara: "Sé que la persona que se subió ayer lo hizo con buena intención y la euforia hizo que probablemente no midiera su fuerza, yo estoy bien; sólo me asusté".

Por último, agradeció a todos los que se tomaron el tiempo de estar con ella esa noche; además de quienes, a través de los años, le han demostrado su cariño y apoyo incondicional: "seguiré siempre amándolos, hasta el fin del mundo", finalizó.

