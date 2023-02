Bebe Rexha comienza una nueva era con "Heart Wants What It Wants"

La sensación multiplatino del pop, Bebe Rexha, regresa con el nuevo single “Heart Wants What It Wants”. Audaz, adictivo y rebosante de actitud, el himno pop con influencias de los años 70 es una carta de amor al pop de antaño que complacía a la multitud con un toque muy moderno.

“‘Heart Wants What It Wants’ trata sobre el momento en las relaciones en el que te desenamoras de tu pareja”, dice Rexha sobre su nuevo sencillo. “Es un himno sobre querer lo que quieres y no disculparte por ello. Podría ser cualquier cosa por la que te sientas en conflicto y que no sea específica del romance”. Además, la creadora de éxitos solo quiere hacer bailar a la gente: “En un lugar de la vida después de una pandemia donde las canciones tristes son del pasado, solo quiero que todos la pasen bien”.

“Already met a man like you, already seen all of your moves,” canta sobre ritmos propulsores y guitarra conductora. “One step ahead, I’m onto you — I feel nothing when we’re loving, when we’re touching.” Rexha nos lleva al desafiante coro: “My heart only wants what it wants ‘til it doesn’t.” Es otro himno listo para la discografía repleta de éxitos de radio de la artista.

“Heart Wants What It Wants” sigue al éxito global de la cantante y compositora “I’m Good (Blue),” un riff asistido por David Guetta en “Blue (Da Ba Dee)” de Eiffel 65 que explotó en TikTok, antes de encabezar los charts en más de 20 países y acumular más de mil 100 millones de streams.

Alcanzó el #1 en Top 40, Hot AC y Dance radio, está certificado Platino y fue nominado para un premio Grammy además de ganar un MTV European Music Award. Después de hacerse un espacio como solicitada compositora (escribió “The Monster” de Eminem y Rihanna, entre otros éxitos), Rexha comenzó a producir sus propios éxitos, incluida la colaboración multiplatino de G-Eazy, “Me, Myself and I” y la producida por Martin Garrix, “In The Name Of Love”.

En 2017, alcanzó el Oro con “Meant To Be”, un dueto country con Florida Georgia Line que fue certificado Diamante (10x Platino). Desde entonces, Rexha ha obtenido más de 16 mil millones de streams acumulados.“Meant To Be” le valió a Rexha una nominación a Mejor Actuación de Dúo/Grupo Country en la 61a. Entrega Anual de los Premios Grammy, donde también estuvo nominada a Mejor Artista Nuevo. La estrella del pop ha lanzado dos álbumes aclamados por la crítica, Expectations de 2018 y Better Mistakes de 2021.

Si “Heart Wants What It Wants” es una indicación, el esperado tercer álbum de Rexha será su trabajo más ambicioso hasta el momento.

FS