Beats desde Sudamérica

El DJ y productor paraguayo Guille Preda llegó a México para presentarse en el Wine Colors & Music Fest, de Querétaro. También pasará por la Ciudad de México, en lo que será su primera vez en la capital del país. Previamente, Guille Preda se presentó en lugares como Quintana Roo, Playa del Carmen y Cancún.

El músico sudamericano elige unos 20 o 30 tracks con los que complace a los melómanos durante poco más de una hora. Su elección viene de un trabajo preparado de más de 200 tracks, de los cuales hace la selección y mezcla según fluya la dinámica con la gente.

En sus presentaciones toca su música original, además de temas de compatriotas paraguayos y material de otros músicos internacionales. Un grupo con el que ha colaborado con remix es Paiko, también de Paraguay y con quien compartió cartel en el Wine Colors & Music Fest. A propósito de las colaboraciones, Guille señaló sobre su visita a México: “Estaría bueno poder colaborar, conozco djs y productores, pero me gustaría colaborar con artistas de otros géneros”.

Del rock al dance

Antes de dedicarse a la música electrónica, Guille pasó por el rock y el pop, con un exitoso ensamble paraguayo: Diva. Esa formación musical continúa permeando en su actividad actual: “Vengo del rock… trato de usar música de amigos de aquella época del rock y del pop, para revivir un poco eso y para fusionar”. De este paso a la electrónica, el DJ apuntó que fue “parte de una transición, una especie de búsqueda a lo que realmente quería hacer. Cuando estaba en la banda mi idea era meter más sonidos electrónicos. Era en el año 2012, era la tendencia. Músicos como David Guetta empezaban a fusionarse con artistas del pop, R&B, me llamaba la atención, quería ir para ese lado. En 2012 fui a Buenos Aires, como cantante de Diva, y conocí a muchos djs. Estuve más curioso de este mundo. Al volver de esa experiencia mi vida da un giro, me empiezo a meter más en la música dance, compré una consola, primero semi-profesional, luego profesional. Diva se disuelve, y cada uno toma su rumbo, yo me metí en esto. Fue en el momento justo, había un quiebre importante a nivel musical en el país”.

Entre sus planes a futuro está el lanzamiento de un sencillo el próximo 31 de mayo, con las voces de Jincho El Rustico: “Un boricua con influencias rastafaris, con tropical house. Estará en todas las plataformas musicales, lo compusimos en Orlando”. Más tarde seguirá compartiendo otros sencillos, por lo menos cuatro más: “Formarán parte posiblemente de un EP o un LP, depende de cómo salgan los tracks”. En cuanto a presentaciones, Guille Preda pasará por Bélgica, Ibiza y Perú en los próximos meses, al igual que una gira al interior de Paraguay; además, está por confirmarse su presencia en un par de festivales en México para la segunda parte del año.