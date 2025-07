"Concierto para otras manos" triunfa en México; extiende su presencia en cartelera

"Concierto para otras manos", el fascinante documental mexicano que cuenta la historia del pianista tapatío David González Ladrón de Guevara -un joven que vive con síndrome de Miller, una condición genética que produce discapacidad motriz y auditiva—, y cómo ha derribado todas las barreras posibles, incluso las del miedo, para dedicarse a lo que más le gusta: la música.

"Concierto para otras manos" no solo se adentra en la vida de David y cómo teniendo ocho dedos -lo cual no le ha sido un obstáculo nunca- es un virtuoso en el piano, sino también en cómo su padre, el también músico González, compone una pieza única, especialmente para su hijo, bajo la idea de cómo sería el universo musical de haber sido creado si todos hubiéramos nacido con las características físicas de David.

El mensaje más importante del documental es visibilizar y darle más espacio en la sociedad a las personas con discapacidad, y llevar el mensaje, a los que no padecemos de una, de que en realidad no tenemos de qué quejarnos. Y también, cómo la música es esperanza y poder, cómo la música no tiene límite alguno, cómo la música no es adversidad, sino un terreno donde caben todos, que abraza a todos, porque es un lenguaje sin distinciones, sin prejuicios, sin miramientos.

"Concierto para otras manos", con la emotiva historia de David González Ladrón de Guevara, ha resultado un éxito, siendo nominado al Ariel a Mejor Largometraje Documental, y también triunfando en cartelera, lo cual no es usual en este género, pero que demuestra el gran poder que tiene actualmente el documental para contar otras historias apasionantes que dejan un mensaje significativo en las audiencias. No solo eso, sino que el pasado 29 de abril la película fue reconocida como Mejor Documental en la quincuagésima entrega de las Diosas de Plata, otorgadas por Periodistas Cinematográficos de México, AC, (Pecime). En 2024 obtuvo el premio a Mejor Documental en la duodécima edición de la Gran Fiesta de Cine Mexicano.

"Concierto para otras manos" será proyectada una semana más en Guadalajara, en la cineteca FICG, desde el jueves 17 hasta el miércoles 23 de julio, en los siguientes horarios:

Jueves 17 5:30 pm

Viernes 18 3:10 pm

Sábado 19 5:30 pm

Domingo 20 6:00 pm

Martes 22 (2x1) 4:00 pm

Miércoles 23 5:30 pm

Además, en el Cine Mayahuel de Guadalajara, ubicado en San Felipe 726, en el Centro Histórico de la ciudad, habrá dos funciones en las que se encontrarán presentes los protagonistas y los realizadores de este fascinante documental, el viernes 18 de julio, y el martes 22 de julio, ambas a las 7 de la noche.

También habrá funciones en Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Toluca, León, San Luis Potosí, Tulum y Cuernavaca, las cuales pueden consultarse en la cuenta oficial de Instagram de concierto para otras manos: https://www.instagram.com/p/DMMQMgksqAO/?igsh=MTJjZTQ5czlrMHlpOQ%3D%3D

La idea de “Concierto para otras manos” surgió luego de que el director Ernesto González Díaz se enterase de la historia de David y confirmó sus intenciones al presenciar su talento en el piano. Fue un esfuerzo grande, con muchas de las grabaciones abarcando el transcurso de días completos, en un proceso que se prolongó por cinco años, pero que deja en David un gran sentimiento de satisfacción por haber aceptado la propuesta para un documental. Aprendió muchas cosas de sí mismo, al verse desde fuera. Además, el filme aborda temas como la educación musical adaptada, los retos de accesibilidad en espacios culturales y el impacto que una visión inclusiva puede tener en la sociedad.

"Concierto para otras manos" es también una oportunidad para vivir y presenciar una de las guías máximas en el pensamiento y la tenacidad de David González Ladrón de Guevara: “Quitando nuestro enfoque de lo que no podemos hacer y enfocándonos en lo que sí podemos hacer, dejaremos de vivir nuestros miedos y comenzaremos a vivir nuestros sueños”.

