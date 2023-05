Barbie: ¿Cuáles serán los artistas que interpreten el soundtrack de la película?

La película “Barbie” es uno de los estrenos más esperados del 2023 por el público. Misma cinta que es protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling generó ruido a pesar de estar a días para que se estrene.

Tal como lo confesó la revista Rolling Stones, la banda sonora dará una experiencia única, película dirigida por Greta Gerwig. Debido a que antes los seguidores de la muñeca se habían cuestionado por no aparecer en la emblemática pista de Aqua.

Por lo tanto, tienen la teoría de que Warner Bros escuchó las plegarias de los fans de Barbie, pues el albúm oficial se estrenará con artistas que están teniendo auge en la sociedad, como Dua Lipa y Karol G.

Por vía Instagram, Rolling Stone y "Barbie The Album" revelaron una parte del LineUp de celebridades que dieron su voz a las canciones de la entrega. Hasta el momento se sabía que Dua Lipa era una de las invitadas. La cantante grabó el tema "Dance The Night", el cual presentó en sus redes oficiales. Cabe mencionar, que la intérprete de "One Kiss" tendrá una aparición en la cinta como Barbie Sirena. Al igual que ella, otras famosas se unirán a la historia.

No obstante, este jueves se dio a conocer que también participaron Ava Max, Charlie XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, HAIM, Ice Spice, Kali, Karol G, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, Tame Impala, PinkPantheress y hasta el mismo Ryan Gosling, quien mostró sus habilidades de canto en "La La Land".

Él el 21 de julio, el álbum estará disponible, justo el mismo día en que la película llegará a las pantallas grandes universalmente. Pero la sorpresa no queda ahí, pues la lista completa será presentada a medida que se acerque la fecha de lanzamiento. De acuerdo con la revista, el álbum fue producido por Mark Ronson, quien colaboró con Dua Lipa en el tema "Electricity" junto a Silk City.

Finalmente, Warner Bros estrenó un segundo tráiler de "Barbie, la película" con el que compartieron más detalles sobre la historia de la muñeca consentida de niñas y niños.

