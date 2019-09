Bárbara de Regil festeja cuatro millones de seguidores en Instagram con foto

Bárbara de Regil llegó a cuatro millones de seguidores en Instagram, y lo celebró con una sexy fotografía en la que presume de su ejercitado abdomen.

La actriz de 32 años acompañó la sensual instantánea con un mensaje motivacional, en el que reitera que uno de sus objetivos, además de su buen trabajo actoral, es motivar a los cibernuatas para que mejoren en todos los aspectos de su vida, "ustedes son su mejor proyecto de vida", enfatiza.

"YA SOMOS 4 MILLONES ?? Gracias por el Amor y Respeto que me demuestran les Prometo es mutuo y lo único que quiero además de regalarles mi trabajo actoral ES MOTIVARLOS A SER MEJORES EN TODO , ES RECORDARLES QUE USTEDES SON SU MEJOR PROYECTO DE VIDA olviden que Cualquier cosa que pierdes vuelve de otra forma , así que paciencia zzzz Lo que es para ti es para TI. Repite conmigo: No debo estresarme con cosas que no controlo... ME AMO y ME RESPETO Gracias gracias y deseo que tengan siempre la mejor VIDA".

Hace unos días, la protagonista de "Rosario Tijeras" fue "trending topic" por un video en el que habla de una persona que se está destruyendo al irse de borracha, tomarse 25 vodkas y al día siguiente "tragar" tacos fritos.

Bárbara se consintió la noche del 15 de septiembre con tacos, quesadillas y antojitos mexicanos, pero eso sí, fritos no.

jb