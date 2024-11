Bárbara de Regil explica la razón de hacer ejercicio en un avion y es tundida en redes

La actriz mexicana Bárbara de Regil, conocida por su papel en Rosario Tijeras, desató polémica en redes sociales tras compartir un video en el que realiza una breve rutina de ejercicios a bordo de un avión. En el clip, difundido originalmente en sus historias de Instagram, se puede ver a la actriz trotando en su lugar y realizando saltos mientras sostiene sus manos. El material se viralizó rápidamente en plataformas como X, generando una ola de comentarios.

Las reacciones en redes sociales

La acción de Bárbara no pasó desapercibida, y múltiples usuarios calificaron el momento como una “ridiculez”. Algunos sugirieron que la actriz buscaba atención para mantenerse en el ojo público. Entre las críticas más comentadas en redes, destacaron comentarios humorísticos como:

“Andaba así en su cuarto cuando vio que Ángela Aguilar estaba más en tendencia que ella”. “Esta señora ridícula ya ganó al mamador de 2024”.

Otros compararon la escena con una situación cómica, asegurando que parecía un episodio de comedia:

“Pensé que hablaban de Bárbara Torres, podría ser hasta un capítulo de los peluches con la que solo es la sirvienta, haciendo algo ridículo. Esta mujer es inmamable”.

La respuesta de Bárbara de Regil

Frente a las críticas, Bárbara no tardó en pronunciarse a través de su cuenta de Instagram. La actriz explicó que la razón detrás de su rutina en el avión fue preventiva, mencionando que había pasado muchas horas sentada durante un vuelo.

“A los ‘medios’ que están criticando esta acción y diciendo que hice eso por traumada del ejercicio, estuve 38 horas sentada en un vuelo…”, comentó.

De Regil detalló que decidió hacer movimientos para prevenir posibles complicaciones de salud, como la trombosis, y confesó que no soporta estar tanto tiempo en una posición estátic a.

“Esos movimientos que ven son para evitar trombosis y sobre todo porque yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar sentada tanto tiempo. P.D. ¿Soy la única que no soporta esa vocecita como del chismecito del baras?”.

A pesar de la controversia, Bárbara continuó compartiendo contenido en sus redes sociales sin darle mayor importancia a las burlas. Este no es el primer episodio en el que la actriz enfrenta críticas relacionadas con su estilo de vida saludable, el cual a menudo genera opiniones divididas.

Su particular acción en el avión ha dejado a muchos debatiendo sobre los límites entre cuidar la salud y captar la atención, convirtiendo nuevamente a Bárbara de Regil en tema de conversación.

BB