La revelación de la música cubana, Camila Guevara, presenta "Lluvia"

La cantautora Camila Guevara es, sin duda, una de las grandes revelaciones de la música cubana. Su cautivadora mezcla de la música tradicional de su amada Habana con los sonidos globales de la actualidad, da como resultado grandes canciones como “Lluvia”, su nuevo sencillo que es una virtuosa y emocional muestra de sensibilidad acompañada de evocadoras guitarras acústicas. Su poética letra habla sobre el proceso de crecer, perdonar, resucitar sin rencores.

“Escribo mucho desde un lugar como autobiográfico, o sea, las canciones me sirven como un tipo de desahogo dese un lugar seguro donde poder canalizar lo que siento en un momento determinado, o simplemente a veces juego con las melodías y con las letras. Últimamente estoy jugando mucho en lo urbano en la manera de escribir”.

En un tono nostálgico y ensoñador donde la artista también enfrenta su propia e ineludible mortalidad, “Lluvia” deja ver a Camila Guevara abriéndose paso como una artista completa que compone y canta de forma memorable. “Me acuerdo del momento cuando grabé mi canción ‘Lluvia’, estaba un poco nerviosa porque es un tema que necesita mucho corazón y limpieza. Al final, quedó en unas pocas tomas y yo feliz”.

Camila escribió “Lluvia” a los 21 años. “Es una canción que va como a un lugar un poco incómodo, es un lugar que me gusta visitar, es como mi manera de sanar... una visita a esa cosa introspectiva profunda y también existencial. Escribí Lluvia de una manera muy azarosa y espontánea. Si bien demoró un tiempo en aparecer la segunda parte de la canción, cuando lo hizo, las imágenes llegaron en forma de palabras. Luego de un tiempo, me di cuenta de que era una especie de reclamo a la vida, un pedido al universo desde un lugar de dolor”.

“Fue uno de los arreglos del disco que más fácil salió, como cuando todo confluye para que las cosas se den. Tiene mucho de Argentina en lo rítmico, es un encuentro entre la trova y lo alternativo. Se me ocurrió poner en el puente unos samples hiphoperos porque me gustó el contraste que tendría con lo clásico que venía pasando, como una ruptura. Javi Sampedro, el productor el disco, incluyó unos midis y algunos sonidos más etéreos que me emocionaron mucho”.

Definitivamente “Lluvia” es un paso adelante en la prometedora carrera de Camila Guevara, que ya inició con intensidad su carrera gracias a su sencillo debut: “Cómo Arde”. Ambos temas serán parte de “Dame Flores”, álbum debut cuyo nombre fue un pequeño adelanto de lo que compartió Camila Guevara en entrevista para Rolling Stone en Español, quienes la destacaron como una de las “Artistas que debes conocer”.

El abanico de influencias de la joven va desde sus raíces ancestrales: las cantantes cubanas María Teresa Vera o Elena Burke y música actual como Mon Laferte y Rosalía. “Tengo muchísima gente que me inspira todo el tiempo. De las artistas contemporáneas que siento que más escucho y que más me gustan, son Rosalía, Nathy Peluso y Paco Amoroso y también un poco más para atrás, me encanta la música cubana y me encantan estas divas de antaño como Elena, La Lupe, María Teresa Vera y también José Antonio Menéndez”. Además, Camila ha revelado que otras de sus referencias provienen del rock en español de Charly García, Fito Páez y Julieta Venegas, y también de la música neosoul, la trova y el jazz.

