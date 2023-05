Bárbara Mori y su pasada adicción al alcohol

El tema de las adicciones es muy común hoy en día, ya sea desde personas comunes o hasta artistas exitosos, como tal fue el caso de “Bárbara Mori” contra su adicción al alcohol que le trajo consigo ciertas consecuencias en su vida.

Pues, no cabe duda que es una actriz latinoamericana muy querida por su público, considerada también como una actriz muy guapa y talentosa.

Sin embargo, ha estado distante en el tema de hacer telenovelas. Actualmente, la Mori prefiere disfrutar haciendo películas independientes y pasar el tiempo con su familia.

Asimismo, La exmujer de Sergio Meyer Bretón comenzó un podcast llamado "El rincón de los errores", donde afirmó que siempre ha sido una mujer con poca seguridad, al igual el abandono que sufrió por parte de su madre la marcó demasiado.

Por lo tanto, la protagonista de la telenovela "Rubí" confesó que sufrió una adicción al alcohol.

"La razón por la que dejé de tomar fue porque cometí un grave error, que fue el serle infiel a mi novio con otra persona. Y yo en ese momento estaba muy enojada con una pareja que había tenido porque me decía muchas mentiras", compartió Bárbara Mori.

"Sentía que no quería ser esa persona, es decir, yo me reflejaba mucho en esa persona y decía: Yo no quisiera ser él, ¿yo miento así? No quiero ser esa persona", siguió la actriz. Y es por eso que Bárbara trabaja día con día en sí misma para ser mejorar persona, para que quienes la rodean se sientan orgullosos de ella.

"Logré construir mi amor propio, al darme cuenta del ser hermoso que habitaba en mí, amoroso, como que comencé a construir con esa maravilla mi vida desde otro lugar", continuó Mori.

En resumen, hoy comparte una relación de pareja con el productor y director Fernando Rovzar, con quien se le ve muy enamorada en redes sociales. En otros datos, asegura que se encuentra plena y que está sumamente en paz con el tipo de madre que es hoy en día.

