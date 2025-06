Si te gustan los thrillers, el cine de acción o eres fan de películas de John Wick, la película Bailarina es para ti.

Bailarina. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

Se trata de un spin-off de John Wick, la trama ocurre entre la tercera y cuarta cinta de la saga, por lo que la historia se centra en Eve Macaro, una mujer que busca venganza contra toso aquellos que asesinaron a su familia.

Eve Macarro ha sido entrenada bajo la “Ruska Roma”, pero la venganza no sigue coreografías, ella dicta su propio ritmo.

x

Organiza una salida al cine con tus personas favoritas y diviértete en tu sala favorita con esta historia de venganza y acción.

Bailarina. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

Bailarina

(From the world of John Wick: Ballerina)

De Len Wiseman.

Con Ana de Armas, Keanu Reeves, Catalina Sandino Moreno, Lance Reddick, Norman Reedus.

Estados Unidos, 2025.

XM