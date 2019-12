"Bad Guy" de Billie Eilish es la mejor canción de 2019, según Billboard

El éxito “Bad Guy”, que llevó a ganar a Billie Eilish como Artista Nuevo del Año en los American Music Awards (AMA´s) y a la Mejor Edición en los MTV Video Music Awards, ha sido seleccionada como la mejor canción de 2019 por Billboard.

De acuerdo con la revista estadounidense, la revelación de Eilish durante el año le permitió posicionarse como una de las mejores creadoras de pop del año con su álbum debut “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, logrando el No. 1 de más larga duración en la historia del Hot 100.

“El importante marketing de etiquetas y un equipo de administración inteligente fueron fundamentales”, agregó.

“Bad Guy” suman actualmente más de 660 mil millones y 10 millones de “me gusta” en la plataforma de YouTube.

Además del sencillo de Billie Eilish, Billboard seleccionó a “Sucker” de Jonas Brothers en la posición número tres del top 100; también se encuentran éxitos como “Con Altura” de Rosalía y J Balvin en la posición 5; “Circles” de Post Malone en el 7; “Señorita” de Camila Cabello y Shawn Mendes en el número 18 y “Lover” de Taylor Swift en la posición 21, entre otros éxitos. Para consultar la lista completa da clic aquí.

Recientemente, Billie Eilish ofreció un exitoso concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México, y anunció un concierto en la Arena VFG de Guadalajara para el 25 de mayo de 2020 como parte de su tour mundial; también regresará a la Ciudad de México el 27 de mayo en el Palacio de los Deportes.

AC