Bad Bunny cosecha éxito tras éxito, y a pesar de sus fanáticos y detractores, se ha convertido en uno de los artistas emblemáticos de América Latina, llevando su música a todo el mundo. Pues Bad Bunny ya no sólo se enfoca en la música, su mayor éxito, sino que ha sido invitado a participar en proyectos cinematográficos actuando junto a Brad Pitt, será protagonista de una próxima película de Marvel, y recientemente abrió un restaurante exclusivo en Miami.

.@sanbenito besando a sus bailarines ha curado todos los males de mi alma, te amo TANTOOOO #VMAs BadBunny said GAY RIGHTS ��️�� pic.twitter.com/3SxFTEuLjY — MTVLA (@MTVLA) August 29, 2022

Este domingo, en los VMAS 2022, Bad Bunny consiguió uno de los éxitos más grandes de su carrera al ganar el premio al "mejor artista del año", convirtiéndose en el primer cantante de habla no inglesa en llevarse este galardón a casa. Artistas tales como Drake, Ed Sheeran, Harry Styles y Lizzo estaban entre los favoritos del público, pero fue Bad Bunny quien se hizo con la presea para sorpresa de América Latina.

No obstante, Bad Bunny no podía irse sin hacer su noche más histórica, por lo que, a mitad de su presentación, el cantante no tuvo problemas en besar a una de sus bailarinas, y acto seguido, besó a uno de sus bailarines.

La escena desató todo tipo de comentarios en redes sociales, desde quienes estuvieron de acuerdo y aplaudieron la falta de prejuicios de Bad Bunny, otros que lo consideraron una simple estrategia mediática o queer baiting -técnica publicitaria en la que se usa con fines comerciales a la comunidad LGBT+-, y otros más quienes repudieron el hecho y abrieron un debate de homofobia y masculinidades frágiles.

Lo cierto es que Bad Bunny se llevó la noche, y sin importar cuáles hayan sido sus propósitos, consiguió uno de los premios más importantes de la música, y dejó para siempre la imagen del momento en el que se besa con otro hombre.

FS