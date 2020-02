Backstreet Boys repasa su historia musical

Una de las boy bands más emblemáticas de mediados de los años 90 y principios de 2000, fue sin duda son los Backstreet Boys, quienes conquistaron miles de corazones adolescentes que hoy rebasan las tres décadas.

Su música sigue siendo el soundtrack para muchos tapatíos. Para muestra el concierto que ofrecieron ayer ante de 12 mil personas en la Arena VFG como parte de su “DNA World Tour”.

Los Backstreet Boys ofrecieron un repertorio que abarcó sus más de 25 años de trayectoria, pero también deleitaron con los temas de su reciente álbum, “DNA”.

El espectáculo dio inicio con temas como “I wanna be with you”, “The call” y “Don’t want you back”. Bryan fue el primero de los integrantes en tomar la palabra para agradecerle a los tapatíos su asistencia al concierto, “qué bueno que vinieron, espero que lo disfruten”, dijo.

Las grandes baladas hicieron acto de presencia con “Show me the meaning”, “Incomplete” y “Undone”. Después llegó el turno de Nick para dialogar con la audiencia. “Ustedes están en nuestro corazón”, para luego interpretó otro tema del disco reciente, “More than that”. La boy band prosiguió con “Chances”, “Shape of my heart” y “Drowning”.

Incluso cantaron en español a capella y también interpretaron estrofas en el mismo idioma durante la canción “I’ll never break your heart”.