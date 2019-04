"Avengers: EndGame", el fin de una era

Los héroes más poderosos de la Tierra se encuentran en una posición desesperada. Vencidos por “Thanos” y con la mitad del universo “borrada” de la existencia, se enfrentan a una situación límite, superados en potencia e incluso en astucia por un enemigo que ha sido capaz de predecir cada uno de sus planes.

Comandados por “Iron Man”, “Captain America”, “Thor” y “Captain Marvel”, los héroes traman una estrategia desesperada para lograr revertir la ola de muerte desatada por “Thanos”, aunque el villano no se quedará con los brazos cruzados, por lo que la batalla que se avecina se antoja tan épica como definitiva.

"Soy un actor frustrado, así que voy a intenetar derrotar a Alfred Hitchcock en su número de cameos (39). Voy a romper su récord". Stan Lee

Los Estudios Marvel presentan este viernes “Avengers: Endgame”, largometraje que pone punto final a la “Saga del Infinito”, historia que se ha ido armando desde 2008 con el estreno de la primera película de “Iron Man”, llamada así en honor a las seis poderosas piedras que usó “Thanos” para completar su maligno plan.

La cinta, bajo la dirección de los hermanos Anthony y Joe Russo, presenta un gigantesco elenco, comandado por Robert Downey Jr. (“Iron Man”), Chris Evans (“Captain America”), Brie Larson (“Captain Marvel”), Chris Hemsworth (“Thor”), Scarlett Johansson (“Black Widow”), Mark Ruffalo (“Hulk”) y Josh Brolin como el malvado “Thanos”.

La saga del infinito

La aparición de “Iron Man” abrió las puertas de una época para la humanidad. Significó la llegada, cada vez más constante, de hombres, dioses y seres con un enorme poder. A “Iron Man” le siguió el renacimiento del soldado perfecto con “Captain America”, la llegada de una deidad nórdica como “Thor” a la Tierra y la persecución implacable de “Hulk”.

Pero con el nacimiento de la “Edad Heroica” también llegaron los villanos. Seres cada vez más poderosos. Hambrientos de poder y día a día más peligrosos.

"Cuando veas 'Avengers: Endgame' en las próximas semanas, por favor, no se lo arruines a los demás, de la misma forma que no te gustaría que te la arruinaran a ti". Joe y Anthony Russo, directores

Llegaron en fila, peligrosos y malvados. “Loki”, “Red Skull”, “Abomination”, “Ultron”…Por un tiempo, parecía que nuestros paladines lograrían contenerlos. Si no aquí, en el espacio, de la mano de los “Guardians of the Galaxy” y “Captain Marvel”. Pero el último resultó ser el más mortífero: “Thanos”.

El nacido en Titán, luna de Saturno, “Thanos” tuvo lo que ningún otro villano: Paciencia. Reunió una a una las seis piedras del infinito y al tenerlas, logró poderes casi divinos, mismos que utilizó para cumplir su anhelo de “equilibrio cósmico”: Arrasar con la mitad de la vida en todo el universo.

La Tierra no se salvó de esta “barrida” espacial. La mitad de la población desapareció, incluyendo héroes. La desolación, el vacío y el dolor son absolutos.

Pero los “Avengers” restantes no se darán por vencidos. Los héroes saben que las oportunidades de revertir la destrucción son pequeñas, pero su fe en triunfar es inquebrantable. Han llegado al final del juego y lucharán, cueste lo que cueste…lucharán.

El Camino del Marvel Cinematic Universe

Fase 1

Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

The Avengers (2012)

Fase 2

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Fase 3

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man & The Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

¿Hay que ver todas las precuelas?

Para ver toda la saga del "Infinito" antes del estreno de "Endgame" se necesitan cerca de 60 horas, si se incluye la espera para las escenas post-créditos. Por esa razón, los directores de la cinta recomiendan solamente ver "Captain America: Civil War", ya que explica las razones por las que los "Avengers" deciden separarse; y "Avengers: Infinity War", simplemente por ser la película previa a "Endgame".

Adiós a Stan Lee

Según Joe y Anthony Russo, Stan Lee, quien falleciera en noviembre pasado, realizó su último cameo en "Endgame". En vida, Lee realizó 42 cameos en películas con personajes de Marvel Comics.

Grandes expectativas

Fandango, portal encargado de la venta de boletos de cine por internet, confirmó que "Endgame" se convirtió en la película que más boletos ha vendido antes de su estreno en cines, logrando el récord en menos de seis horas. las cintas que encabezan la lista son las siguientes: