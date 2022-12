Finalmente se estrena la esperada secuela de la película Avatar. A 13 años después, se estrena en cines el filme "Avatar: El camino del agua" dirigido por James Cameron.

Avatar: El camino del agua. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

Ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película. La trama de Avatar: El camino del agua narra la historia de la familia Sully, Jake, Neytiri y sus hijos, el peligro los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que luchan para mantenerse con vida y las tragedias que soportan.

Avatar: El camino del agua. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

Pero cuando una nueva amenaza se cierne sobre Pandora, tendrán que vivir una nueva aventura para salvar su mundo y descubrir los muchos y fascinantes secretos que el planeta aún oculta.

El filme es producido por James Cameron y Jon Landau.

Avatar: El camino del agua

(Avatar: The Way of the Water)

De James Cameron.

Con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet.

Estados Unidos, 2022.

XM