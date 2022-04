Avatar 2: Revelan nombre y fecha de estreno de la película de James Cameron

Disney reveló este miércoles el título oficial y la fecha de estreno de la secuela de “Avatar”, una de las películas más exitosas de la historia en la taquilla, dirigida por James Cameron.

Fue en la CinemaCon 2022, donde se dio a conocer el primer vistazo de “Avatar”, cuyo título —según se confirmó— será el de “The Way of Water”, y el estreno está programado para el 16 de diciembre de este año.

La saga tendrá cuatro secuelas más para explorar el universo de “Jake” y “Neytiri”. “Necesitamos asegurarnos de que tengan una experiencia que no puedan obtener en ningún otro lugar, y eso debe ser exclusivamente en los cines”, dijo el productor Jon Landau, según informó THR.

Además, durante la presentación, el productor reveló que se tiene planeado restaurar la película de “Avatar” con imagen y audio mejorado para el 23 de septiembre.

Adelantó que el primer tráiler de “Avatar: The Way of Water” será revelado durante el estreno de “Doctor Strange en el multiverso de la locura”, la próxima semana.

La primera entrega de “Avatar” fue estrenada en 2009 y la colocó como la película más taquillera de la historia con más de dos mil 800 millones de dólares (sin contar la inflación). No es de sorprender que la secuela sea una de las películas más esperadas del año.

Para “Avatar 2”, regresará Sam Worthington como “Jake” y Zoe Saldaña como “Neytiri”; también estarán Sigourney Weaver y Stephen Lang.

AC