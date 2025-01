Autoridades francesas toman caso del falso Brad Pitt que estafó a una mujer

Una mujer francesa de 53 años presentó una denuncia explicando que fue estafada con 830.000 euros, que equivalen a 17 millones 810 pesos mexicanos aproximadamente, por parte de una persona que se habría hecho pasar en las redes sociales por el actor Brad Pitt durante un año y medio.

Al respecto, y de acuerdo con medios internacionales, la estafa ya se encuentra bajo investigación de las autoridades de Francia para poder identificar legalmente a las personas responsables.

Hasta el momento, las autoridades francesas no han informado de una localización del responsable o indicio oficial del caso.

La mujer, que fue identificada como Anne fue estafada luego de que el timador había conseguido el dinero tras asegurarle que tenía que operarse para curarse de un cáncer en los riñones y que no tenía acceso a sus cuentas bancarias por culpa del complicado divorcio con Angelina Jolie.

Anne explicó que él o los estafadores le enviaban fotos trucadas de la estrella de Hollywood en diferentes situaciones cotidianas e incluso le envió un video generado por la Inteligencia Artificial (IA).

"Me enviaba fotos y, cuando hacía búsqueda en línea, no las veía. Por eso, me decía: 'Son fotos que ha hecho para mí'", explicó en el programa 'Sept à Huit'.

Al respecto, el verdadero Brad Pitt envió un mensaje: "Es horrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo entre fans y famosos", dijo un portavoz del intérprete en un comunicado.

