Atala Sarmiento niega que vaya a conducir "La Voz Kids"

Me llama la atención la seguridad con la que se afirma que yo seré la conductora de “La Voz Kids”. NO ES VERDAD. Tampoco conozco a Miguel Angel Fox @Foxmuller29, ni he hablado nunca con él ♀️ #hastaaquímireporte

— Atala Sarmiento (@AtaSarmi) 27 de junio de 2018