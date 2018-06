Atala Sarmiento no regresa a Azteca

Luego de que se dijera que Atala Sarmiento regresaría con un nuevo proyecto a Televisión Azteca, la conductora rechaza tal versión y explica que sigue contemplando propuestas.

"Eso que dijeron que yo regresaba a Azteca es imposible. La primera fue que habían dicho que habían visto a mi marido en las instalaciones del Ajusco porque él iba a negociar mi contrato; eso es imposible porque mi marido no tiene nada qué ver con mi trabajo ni con mis negociaciones. Él tiene su trabajo muy aparte del mío, no se dedica a nada que tenga que ver conmigo", dijo Atala entrevista con El Universal.

Sarmiento explicó que el momento en el que dicen que su esposo fue a la televisora del Ajusco ambos estaban de vacaciones en España, por lo que una vez más, lo publicado en diversos medios es falso.

"Me preocupa que no haya ningún organismo que controle o que regulen todas las mentiras que se dicen en Internet, en los blogs, en YouTube, que regulen las 'fake news' que se producen; al principio me enojaba pero ahora ya me da risa", detalló.

La conductora señaló que está analizando proyectos, ya que quiere tomar una decisión que la beneficie y no una de la que se arrepienta. Finalmente explicó que aunque hace unos días se especuló que su cuñada Jimena Perez "La choco" podría irse de Ventaneando —por estar inconforme con las indirectas que se hace a Sarmiento en el programa— eso es mentira, pues la esposa de Rafa Sarmiento sabe dividir el trabajo de la familia.

"Sé que de alguna manera todo lo que ha pasado conmigo y lo que se ha dicho de mí le han salpicado a ella y lo lamento mucho porque sé que es incómodo para ella y para las dos, pero ella tiene muy claro que su relación con sus compañeros es independiente a la que tiene conmigo y también tiene claro que no quiere tener problemas con sus compañeros y por eso no hablamos del tema", señaló.

Finalmente Atala reveló que hasta el momento sigue sin tener contacto con sus ex compañeros, a quienes no ha visto desde que dejó el programa liderado por Pati Chapoy.

"No nos hemos encontrado, no nos hemos hablado, seguimos igual, sin tener algún contacto pero les deseo lo mejor siempre", añadió.

