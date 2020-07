“Asfixia” de Kenya Márquez va por siete premios Ariel

La realizadora jalisciense Kenya Márquez está celebrando las siete nominaciones a los premios Ariel de su película “Asfixia”. El pasado jueves por la noche durante una transmisión emitida vía redes sociales, La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), reveló la lista de nominados para la edición 62 que será llevada a cabo de manera virtual el próximo domingo 20 de septiembre y cuya transmisión se podrá ver a través del Canal 22.

“Asfixia” de Kenya Márquez compite en las más importantes categorías: Mejor película, Mejor dirección, Revelación actoral para Azul Giselle Magaña Muñiz y Johanna Heidi Fragoso; Coactuación femenina para Mónica del Carmen, Coactuación masculina para Raúl Briones y Música original para Yolihuani Curiel, Sofía Orozco y Fernando Arias, quienes son parte de las bandas tapatías Fesway y Radaid.

Al respecto de las nominaciones, la cineasta comparte en entrevista para esta casa editorial que espera que su película tome un segundo aire en su exhibición y que más público la vea, pues destaca que cuando tuvo su corrida comercial, ésta se desarrolló en salas y horarios poco atractivos y frecuentados. Sin embargo, la película ha seguido su recorrido en festivales con buena respuesta, aunque ahora desde lo digital por cuestiones de la pandemia.

“Estoy muy contenta, esta es mi película más personal que representó mucho para mí en todos los procesos y sentidos que tuve con ella. Evidentemente estoy muy emocionada por mi equipo de trabajo, tener la nominación a Mejor película habla de la labor de todos, es una nominación que habla de un equilibrio de la cinta, de una consistencia y de un trabajo apasionado de todos los que estuvieron en ella. Estoy muy sorprendida, no esperaba ser nominada y menos en tantas categorías, sentía que era una película muy chiquita, estoy agradecida con la vida y con La Academia; para mí estar nominada es ya un gran honor y es lo más importante para (tener) esta posibilidad de que la película se vea más, que tuviera otras ventanas”.

Sobre su historia con La Academia, dice Kenya que hasta el momento no tiene ningún Ariel, pero sí recuerda que algunos de sus cortos como “Cruz” (1998), “La mesa servida” (2000) y “Señas particulares” (2006) han tenido reconocimiento por parte de la organización: “Es gratificante que en estos momentos que es complicado filmar y regresar a un set, celebremos el cine nacional de alguna forma y tener este respiro, es importante sobre todo por lo que está pasando (a propósito de la pandemia)”.

Destaca además que se siente muy satisfecha con las nominaciones que obtuvieron sus actores y los músicos que formaron parte de la cinta, “el trabajo de Yolihuani fue exhaustivo, enseguida entró en lo que necesitaba la película, fue muy grato para mí trabajar con ellos. Estoy muy contenta, porque aunque no pude filmar en Guadalajara, casi la mitad del crew es de ahí, son gente que ya está en la industria, que está en la Ciudad de México, pero que son de Guadalajara, además la mayoría estuvo en ‘Fecha de caducidad’, mi primera película”.

Explica que ahora que radica en la Ciudad de México extraña mucho la comida de su ciudad natal, sobre todo la torta ahogada, la panela, los tacos y el birote: “Doy un Ariel por una torta ahogada (risas)”. Expresa que como mujer jalisciense se da cuenta del valor creativo que tienen los tapatíos en la industria nacional del cine.

“A mí me tocó hacer cine en Jalisco en 1997, con ‘Cruz’ que fue mi primer cortometraje y era bien complicado, estudiar cine era impensable para alguien de provincia y evidentemente siendo mujer, pues era más complejo”. Recuerda que en ese entonces el 80% era crew de la Ciudad de México y el 20 de Guadalajara, precisamente por lo complicado que era filmar. “Cuando rodé ‘Fecha de caducidad’ en la ciudad, fue al contrario, había 10 personas de la Ciudad de México y el resto eran tapatíos y creo que eso habla de cómo ha crecido la industria en Jalisco y cómo de alguna u otra manera los cineastas tapatíos nos hemos formado de las poquitas oportunidades que las hemos aprovechado muy bien”.

Resalta Kenya que en particular lo que la formó a ella como cineasta fue el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG): “Yo empecé yendo a la Muestra de Cine Mexicano (como se llamaba entonces) y ahí es donde aprendí a ver cine nacional, fue donde me nacieron las ganas de hacer películas. Fui periodista ocho años de mi vida y el festival fue como mi formación, luego me tocó la suerte de dirigirlo, para mí el festival es muy emblemático. Y creo que en el transcurso de los años el camino para las mujeres ha sido más fácil, yo ahora lo veo y lo siento con mis colegas que son más jóvenes, que inclusive es una oportunidad mejor y un beneficio ser mujer”.

Kenya sigue trabajando en el desarrollo de su próximo filme “Se busca” y en octubre comenzará a rodar la segunda temporada de “El juego de las llaves”; actualmente se puede ver su trabajo como directora en “Oscuro deseo”, serie de Netflix que justo ahora está en el segundo lugar de los contenidos más vistos en el mundo de la plataforma. También está trabajando en un cortometraje de animación llamado “Ventanas” que es en relación con lo que se vive por el COVID-19, lo hace en conjunto con Daniel Hiram y está trabajando en otro más que se encuentra en preproducción, se llama “Aire” y quiere rodarlo en Guadalajara.

Lista de nominados de las principales categorías:

1.- Mejor película:

“Asfixia” de Kenya Márquez

“Cómprame un revólver” de Julio Hernández Cordón

“Esto no es Berlín” de Hari Sama

“Polvo” de José María Yazpik

“Ya no estoy aquí” de Fernando Frías de la Parra

2.- Mejor dirección:

Kenya Márquez por “Asfixia”

Julio Hernández Cordón por “Cómprame un revólver”

Hari Sama por “Esto no es Berlín”

José María Yazpik por “Polvo”

Fernando Frías de la Parra por “Ya no estoy aquí”

3.- Mejor actriz

Verónica Langer por “Clases de historia”

Edwarda Gurrola por “Luciérnagas”

Mariana Treviño por “Polvo”

Cassandra Ciangherotti por “Solteras”

Giovanna Zacarías por “Sonora”

4.- Mejor actor:

Benny Emmanuel por “Chicuarotes”

Xabiani Ponce de León por “Esto no es Berlín”

Armando Hernández por “La paloma y el lobo”

Luis Alberti por “Mano de obra”

José María Yazpik por “Polvo”

5.- Mejor revelación actoral:

Azul Giselle Magaña Muñiz por “Asfixia”

Johanna Heidi Fragoso por “Asfixia”

Eduardo Banda por “Huachicolero”

Juan Daniel García por “Ya no estoy aquí”

Coral Puente por “Ya no estoy aquí”

6.- Mejor coactuación femenina:

Mónica del Carmen por “Asfixia”

Dolores Heredia por “Chicuarotes”

Bárbara Mori por “El complot mongol”

Ximena Romo por “Esto no es Berlín”

Dolores Heredia por “Sonora”

7.- Mejor coactuación masculina: