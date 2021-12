Ariana Grande describe como "una de las mejores canciones de todos los tiempos" a este éxito de Katy Perry

Ariana Grande ha sido sin duda la estrella de la nueva temporada de "The Voice", concurso de talentos musicales en el que es jueza desde hace un par de meses. La intérprete de "thank u, next" dio su opinión en el último episodio de "The Voice", y describió a una canción de Katy Perry como "Una de las canciones pop mejor escritas de todos los tiempos de uno de los mejores álbumes pop de todos los tiempos".

AFP/ FREDERIC J. BROWN

The One That Got Away

Dicha canción no podría ser otra más que "The One That Got Away", la cual se estrenó en 2010 como parte del álbum "Teenage Dream". Éste ñalbum que fue tan popular hace ya más de una década incluye otros éxitos como "Last Friday Night", "California Gurls", "Firework" y "E.T.".

Poco después de su lanzamiento, "The One That Got Away" fue descrita en un artículo de Yahoo Music como "Una canción para que la mayoría de los adolescentes puedan identificarse, porque trata de un tema universal, el «primer amor»".

El video musical está protagonizado por el mexicano Diego Luna, y actualmente se posiciona como uno de los más populares de la cantante.

MR