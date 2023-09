A partir de hoy, los jaliscienses vivirán una experiencia fantástica con la llegada del espectáculo “Corteo” de Cirque du Soleil, un show que celebra la vida y trae su magia y asombro a México. Este increíble espectáculo que inició bajo la gran carpa, ahora se presenta en una configuración adaptada para arena. “Corteo” estará en Guadalajara desde hoy -a las 21:00 horas- y hasta el 1 de octubre en la Arena VFG y luego visitará la Ciudad de México del 4 al 15 de octubre, en el Palacio de los Deportes.

“Corteo” vuelve a montarse con nuevos actos y pequeñas adaptaciones a la historia original, deslumbrando a todos los espectadores con una historia conmovedora, espectacular y llena de mensajes.

Cabe señalar que “Corteo” se estrenó por primera vez en Montreal en 2005. Visitó más de 60 ciudades en 19 países distintos como un espectáculo de carpa, antes de convertirse en un show de arena en 2018.

En el espectáculo, un clown se imagina su propio funeral en un ambiente de carnaval, vigilado por silenciosos y cariñosos ángeles que yuxtaponen lo grande con lo pequeño, lo ridículo con lo trágico para contrastar lo grandioso con lo íntimo. “Corteo” revela la fuerza y la vulnerabilidad del protagonista, “Mauro”, el clown soñador, quien muestra su sabiduría y bondad, para ilustrar esa parte de la humanidad que todos llevamos dentro.

A través de una ceremonia atemporal, “Corteo” nos sumerge en un mundo donde la fantasía desafía a la realidad a través de música poética y traviesa. La esencia del espectáculo reside en su capacidad de conectar con el público en un nivel profundo y emocional.

Uno de los atractivos de “Corteo” es, sin duda, su escenografía: una placa giratoria en el escenario de 12 metros de largo, además de nueve mil imágenes en el diseño del set para combinar diversos estilos e influencias visuales.

Talento mexicano

Este año la compañía circense más famosa del mundo cuenta con la participación de la mexicana Sofía Montaño, nieta del actor Ignacio López Tarso, la cual es una de las principales cantantes del show.

En entrevista con EL INFORMADOR, Sofía comparte que no quiere que nadie se pierda el espectáculo: “Es un show bellísimo, vale la pena verlo. Estoy muy feliz de pertenecer a esta compañía, me siento muy afortunada; era un sueño muy importante para mí el poder cumplirlo… Y hacerlo ahora en México, me llena de una emoción indescriptible”.

Sofía participa en “Corteo” desde mayo del 2022: “Soy cantante de este concepto, el cual tiene música completamente en vivo, somos ocho integrantes de la banda de diferentes partes del mundo; somos dos cantantes, la mayoría de los temas son duetos o también hay solos. Es una música muy viva, a mí me gusta pensar que los músicos en este espectáculo somos narradores de la historia”.

En cuanto al reto de cantar en este espectáculo, Sofía expresa que es un concepto con mucha vida: “El show tiene 18 años y ha estado viajando por el mundo, así que es un fenómeno, más de 10 millones de personas lo han visto, así que integrarme a él, para mí fue mucha responsabilidad de lo que es el montaje, además de la calidad y de que mi voz esté fuerte y saludable, pero también mantener la vibra de un espectáculo que ha funcionado por tantos años, pero añadiéndole también un poco de lo que soy yo como artista”.

Este show muestra una historia que transcurre entre la vida y la muerte. CORTESÍA

Toma nota

Disfruta de “Corteo”

Lugar: Arena VFG, km 20, Guadalajara - Chapala S/N.

Arena VFG, km 20, Guadalajara - Chapala S/N. Fecha: Desde hoy y hasta el domingo 1 de octubre.

Desde hoy y hasta el domingo 1 de octubre. Boletos: En Ticketmaster, donde también se puede consultar los horarios de cada función.

CT