Arcelia Ramírez vive #UnDíaSinNosotras

Si bien los melodramas están hechos para entretener, también puede generar reflexión y empatía, como sucede con “Vencer el miedo”, telenovela producida por Rosy Ocampo que se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas a través de Las Estrellas, cuyo mensaje es hacer conciencia sobre la violencia de género, una problemática creciente en México.

La actriz Arcelia Ramírez es protagonista de esta historia que hace sinergia con la ONG Population Media Center, que se encarga de hacer entretenimiento con causa por el mundo. La intérprete da vida a “Inés Bracho Durán”, una mujer que tiene muy baja autoestima y que está sometida por su marido, papel que realiza el actor Alberto Estrella.

“Además de ser un proyecto de entretenimiento, ‘Vencer el miedo’ es una telenovela con todas sus reglas, pero que tiene la misión de hablar de temas sociales que son los que Population Media Center, la cual coproduce el proyecto, recogió cuando vino a hacer la investigación para saber de qué había que hablar en México. Entonces, problemas como el embarazo adolescente, la violencia intrafamiliar, el acoso sexual y laboral, y el narcomenudeo, son temas que se ponen sobre la mesa desde otras perspectivas con estas reglas del melodrama, pero también de una manera muy clara y dando mucha información y ofreciendo instancias para encontrar apoyo”.

Adelanta que para las últimas semanas del proyecto el público será testigo de los cambios y procesos de su personaje, que como muchas otras mujeres ha tenido que darse cuenta de lo que lo está pasando para atreverse a darle un giro a su vida.

“La trayectoria del personaje va en progresión, refleja lo difícil que es para una mujer una situación así, es decir, vemos al personaje al inicio totalmente miope frente a la situación en la que vive, no hay manera de que lo vea, de que sea consciente, por más que tiene el espejo nítido que le significan sus hijas y que ellas se dan claramente cuenta de la situación en la que está, pero ella no, está en la negación total. Entonces, está muy bien retratado ese proceso, pasar de la negación a la toma de conciencia y luego a la determinación de cambiar su situación, pero luego llega la manipulación que ejerce él (su marido) y luego ella se arrepiente y toma valor de nuevo”.

“Inés”, su personaje vive la violencia de género de una manera sistemática, es decir, la ha normalizado, como le pasa a muchas mujeres en el país, que aunque la realidad las confronta, se les hace muy difícil salir de ese hoyo en el que se encuentran.

“Son dinámicas que se van estableciendo poco a poco y que uno no se da cuenta en qué momento ya se normalizó el maltrato, el cual empieza con no tomar en cuenta tus opiniones. En este caso era interesante hablar de la violencia que no es la de los golpes, sino la normalizada: La desacreditación, la ley del hielo, el estar todo el tiempo minimizando a la mujer, no tomándola en cuenta, ejerciendo violencia emocional y psicológica, que es la más difícil de identificar y con la que nos acostumbramos a vivir, además que es la más complicada de ir a denunciar”.

Arcelia refiere que si bien el público ahora consume mucho las plataformas digitales, la televisión sigue teniendo un poder muy importante y contenidos como “Vencer el miedo” pueden ser un vínculo, un detonante para que alguien se dé cuenta dónde está parado.

“Normalmente son temas escabrosos que uno no sabe por dónde abordarlos con los hijos, por ejemplo, el despertar sexual, o las mujeres que tiene que vencer un sentimiento de miedo, de vergüenza, de falta de autoestima en el caso de las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, todos estos temas son difíciles de visualizar por un lado, luego tomar conciencia y después hablarlos. Entonces, yo creo que este material puede establecer como un puente de comunicación muy importante”.

Unida al paro nacional de mujeres

Arcelia comparte que ayer 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, formó parte de la marcha, y hoy, 9 de marzo, se unirá al paro nacional #UnDíaSinNosotras: “Yo creo que es una iniciativa muy valiente y me parece muy eficaz, es una iniciativa que nos va a dar la oportunidad de reflexionar sobre cómo es posible que llegamos a estos límites. Y también de decir de manera clara y definitiva que no lo podemos permitir, que estas dinámicas que empiezan en el hogar llegan a límites trágicos, tenemos que cambiar nuestra manera de funcionar”.

Señala que este movimiento está defendiendo el valor fundamental que es la vida: “No estamos hablando de la libertad de las mujeres, de su derecho a votar, de la equidad en el sentido laboral, no, va todavía más allá, por supuesto que es una iniciativa que habla de todas estas cosas, pero fundamentalmente este paro es para reclamar que no nos pueden matar, estamos luchando por el derecho al valor supremo que es la vida”.

Lo que viene

Arcelia vendrá al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) para presentar la cinta “Yo Fausto” que protagoniza Christian Vázquez y que habla sobre las enfermedades mentales. También está a la espera del estreno de “Journey” a lado de Rafael Cebrián, Meaghan Martin y Gustavo Sánchez Parra, entre otros.

En “Journey”, la trama es sobre “Roberto” (Cebrián) un hombre que enfrenta los obstáculos de la vida para recomenzar: “Es un proyecto que para mí fue muy de campo porque no hablo inglés, pero tuve que estudiar muchísimo y hacerlo fonéticamente y entender el idioma”, finalizó.

JL