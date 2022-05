Apple TV+: Josh Lucas protagonizará junto a Kristen Wiig la serie de comedia de Apple Studios "Mrs. American Pie"

Apple TV+ anunció hoy que Josh Lucas (“Yellowstone,” “Ford v Ferrari,” “The Forever Purge”) protagonizará junto a Kristen Wiig "Mrs. American Pie," una nueva comedia original de Apple de 10 episodios del creador Abe Sylvia (“The Eyes of Tammy Faye,” “Dead to Me”) y el director Tate Taylor (“Breaking News in Yuba County,” “The Help”), con la ganadora del Premio de la Academia Laura Dern como productora ejecutiva y buscando un papel clave. Lucas se une un elenco cada vez mayor, que también incluye a Allison Janney y Leslie Bibb, ganadoras de un BAFTA y de siete premios Emmy.

Dirigida por el nominado al Premio de la Academia Tate Taylor, “Mrs. American Pie” es una historia sobre personas maravillosamente imposibles, que sigue el intento de Maxine Simmons (interpretada por Wiig) de asegurar su asiento en la mesa más exclusiva de Estados Unidos: la alta sociedad de Palm Beach. Mientras Maxine intenta cruzar esa línea impermeable entre los que tienen y los que no tienen, “Sra. American Pie” hace las mismas preguntas que aún hoy nos desconciertan: “¿Quién se sienta en la mesa?” "¿Cómo consigues un asiento en la mesa?" “¿Qué vas a sacrificar para llegar allí?” Ambientada durante la explosiva era de principios de la década de 1970, “Mrs. American Pie” es un testimonio de cada foráneo que lucha por una oportunidad de lograr grandeza superficial.

Lucas interpretará a "Douglas", el esposo de Maxine.

Basado en una novela de Juliet McDaniel, el proyecto fue desarrollado y será producido por Dern y su socio productor Jayme Lemons, bajo su marca Jaywalker Pictures (“If Anything Happens I Love You,” cortometraje animado ganador del Premio de la Academia, “The Way I See It”, documental nominado al Emmy). La novela fue comprada a través de un acuerdo de primera vista con Boat Rocker, y Katie O'Connell Marsh es productora ejecutiva de Boat Rocker.

Proveniente de Apple Studios, “Mrs. American Pie” está escrita, producida y dirigida por Sylvia, y dirigida y producida por Taylor. Taylor y John Norris se desempeñan como productores ejecutivos bajo su estandarte Wyolah Entertainment.

QUIZÁ TE INTERESE: Ricky Martin protagonizará una comedia para Apple TV+

Próximamente se puede ver a Bibb protagonizando "God's Favourite Idiot" junto a Melissa McCarthy y Ben Falcone, así como la película de Lionsgate "About My Father" junto a Robert DeNiro y Sebastian Maniscalco. El año pasado protagonizó "Jupiter's Legacy" junto a Josh Duhamel. Otros créditos notables incluyen: "Iron Man" e "Iron Man 2," "Talladega Nights," "GCB" de Darren Star y "Popular" de Ryan Murphy.

“Mrs. American Pie” se une a una línea en expansión de series Apple Original muy anticipadas, desarrolladas y producidas por Apple Studios, que incluyen “The Last Days of Ptolemy Grey,” una nueva serie limitada basada en la conmovedora novela del autor de best-sellers Walter Mosley, y protagonizada por Samuel L. Jackson y Dominique Fishback; “Masters of the Air,” de Amblin Television de Steven Spielberg y Playtone de Tom Hanks y Gary Goetzman; “Surface," un nuevo thriller psicológico de Apple Studios y Hello Sunshine protagonizado por Gugu Mbatha-Raw; “High Desert,” una serie de comedia protagonizada por Patricia Arquette, quien también será productora ejecutiva junto al director Ben Stiller; y “City on Fire,” un nuevo drama inspirado en la aclamada novela del mismo nombre, escrito y producido por Josh Schwartz y Stephanie Savage.