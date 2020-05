Angelina Jolie confiesa que el deceso de su madre cambió su vida

La actriz estadounidense Angelina Jolie habló acerca del fallecimiento de su madre, además de revelar aspectos de su vida personal, tal como la infidelidad de su padre, a través de un artículo especial que escribió para un diario norteamericano.

La madre de la protagonista de Maléfica, falleció a principios de 2007, sin embargo, la actriz siempre había sido discreta al respecto, no obstante, Jolie expresó su aflicción por la pérdida de su mamá, asimismo confesó que su deceso le cambió la vida.

"Mi mamá murió cuando yo estaba en los 30, y ahora, cuando recuerdo aquella época, me doy cuenta de lo mucho que me cambió su muerte; perder así el calor y el amor de una mamá es como si alguien te quitara de repente una manta que te protegía de todo", reveló en su escrito para el diario estadounidense The New York Times.

"Mucha gente ha tenido que despedir a sus padres de manera repentina, sin poder estar a su lado y sin poder cuidarlos y devolverles el amor que ellos les dieron, como siempre imaginaron", agregó la actriz.

De igual manera, habló de lo duro que fue para su madre, la infidelidad del padre de la actriz: "Mi mamá perdió a la suya cuando tenía 20 años y aquello la puso muy triste, pero lo que verdaderamente cambió su vida fue la infidelidad de mi papá, aquello destrozó su vida, sus sueños de ser actriz se desvanecieron cuando de repente tuvo que criar sola a dos hijos, a la larga sombra de un exmarido famoso", contó.

"Antes de morir me dijo que los sueños pueden cambiar de forma, que su sueño de ser artista era en realidad su sueño antes de convertirse en mamá y que por eso deseaba que la que soñara con ser actriz en el futuro fuera yo, ahora pienso mucho en lo cierto que debe ser eso para tantas mujeres que han tenido que esperar varias generaciones para ver los suyos hechos", añadió.

Finalmente, culminó con una emotiva moraleja: "La vida da muchas vueltas y yo he sufrido mis propias pérdidas, he visto cambiar mi destino de dirección de una manera muy dolorosa, pero viendo a mis hijas crecer y llegar a edades que recuerdo muy bien, como hija estoy redescubriendo a mi madre y a su espíritu, ella era una mujer que amaba, incluso después de una pérdida; una mujer que nunca perdió su gracia y su sonrisa", escribió para concluir.

jb