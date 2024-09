Gala Montes ha abierto su alma en “La Casa de los Famosos México”, compartiendo aspectos de su vida personal que le han ganado el afecto del público y la han catapultado a la final del reality show gracias a su autenticidad y sinceridad. Sin embargo, en medio de su notable éxito, enfrenta una controversia relacionada con disputas con su madre, Crista Montes, quien ha contado con el respaldo de su padre a pesar de haber estado distanciado de la familia durante 20 años.

Pocas semanas antes de su entrada al reality, Gala protagonizó un intenso conflicto mediático con su madre, quien reveló a TVNotas que su hija la despidió después de haber sido su mánager durante 18 años. Gala, por su parte, acusó a Crista de extorsionarla y de haberse beneficiado económicamente de su trabajo en los medios, lo que la llevó a romper todo vínculo con ella.

“Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá y eso lo voy a ver legalmente. Estoy cansada de que me vean la cara (…) Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, tengo muchas cosas y me molesta que de la nota a una revista donde se está haciendo la víctima, cuando aquí la víctima soy yo. Como no se hicieron las cosas como ella dijo porque se quería quedar con todo mi dinero, y perdón que comparta todo esto ahorita, pero ya, estoy cansada, estoy cansada de que me esté manipulando”, expresó la actriz entre lágrimas.

INSTAGRAM/galamontes

A pesar de la tensión con su hija, Crista Montes ha asumido el papel de defensora de Gala frente a las críticas recibidas de Sabine Moussier y Adrián Marcelo. La madre de Gala ha demandado a estos últimos por violencia de género, después de que hicieran comentarios sobre la crianza de Gala, sugiriendo que era llevada a bares desde muy pequeña. Crista ha negado las afirmaciones del influencer y ha decidido tomar acciones legales en su contra, al mismo tiempo que ha expresado su deseo de reconciliarse con su hija.

En cuanto a su padre, Juan Fernández, Gala ha revelado en varias ocasiones que él la abandonó cuando tenía solo cuatro años tras el divorcio de sus padres. Aunque él intentó buscarla a lo largo de los años, Gala decidió no reunirse con él, en parte debido a su resentimiento por haber sido dejada. Esta situación ha sido objeto de su terapia durante años:

“Mi papá me abandonó. Sí me conoció. No está padre arrepentirse ahora que su hija es famosa. Creen que es un tema que todavía me duele (…) No me arrepiento, con todo y todo lo perdono. Sí me ha buscado, pero no he querido verlo porque lo que sea que necesite no me lo dio en su momento, ya lo tengo, y ahorita ya no necesito cariño, lo he sabido llenar yo bien”, compartió en una entrevista con Matilde Obregón.

Recientemente, antes de su participación en “La Casa de los Famosos México”, Gala compartió en sus redes sociales que había cerrado cualquier conflicto con su padre, mostrando momentos juntos. Además, indicó que ha sido su principal apoyo en el conflicto que mantiene con su madre, Crista, que ha causado su distanciamiento desde octubre de 2023. Poca información se tiene sobre Juan Fernández, ya que es una persona ajena al espectáculo.

