Ángela Aguilar sorprende al reconocer a su prima Majo Aguilar como parte clave de su legado musical

Durante su reciente gira de medios, Ángela Aguilar ofreció una entrevista reveladora a Jesse Cervantes en Exa, donde compartió detalles sobre su nuevo proyecto musical. La intérprete de música regional mexicana se sinceró sobre el proceso de creación de su nuevo álbum, el primero en el que funge como productora sin la guía directa de su padre, Pepe Aguilar.

Ángela aclaró que esta decisión no surgió de un deseo de independencia, sino por la concentración de su parte en su propio lanzamiento. “Yo nunca pensé hacer mi disco sola. De repente mi papá está muy enfocado en sacar su nuevo disco y yo, de repente, dije ‘bueno, voy a intentar buscar canciones’. Eso se volvió ‘voy a hacer los arreglos’ después ‘voy a crear la idea del disco’, luego hice el disco y pasó”, relató.

La joven artista pidió al público que reciba con amabilidad esta nueva producción, en la que apostó por destacar el talento femenino, colaborando con compositoras a quienes admira profundamente. “Fue una gran experiencia trabajar con tantas compositoras que yo quiero muchísimo”, compartió y añadió que también escribió varias canciones del álbum.

En medio de la conversación, Angela rindió homenaje a la influencia que su familia ha tenido en su desarrollo artístico y vocal. De forma inesperada, mencionó a su prima Majo Aguilar como una de las figuras que han contribuido a lo que hoy transmite con su voz. “Es algo que no es mío, es de las maestras que me enseñaron, de mi papá, que lo trajo, de mi abuela que me inspiró, de mi abuelo, de mi prima, de mi todo”, expresó, en una declaración que sorprendió a muchos, dada la percepción de una supuesta rivalidad entre ambas.

Con esta nueva etapa, Ángela Aguilar demuestra su compromiso con la evolución artística, el respeto por su legado familiar y el impulso al talento femenino dentro de la música regional mexicana.

Con información de SUN.

KG