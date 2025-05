Abuchean a Piqué y Clara Chía en un restaurante y salen con escoltados por la policía

La pareja conformada por el futbolista Gerard Piqué y la publicista de nombre Clara Chía se enfrentó a un tenso momento en público cuando un grupo de personas en un restaurante ubicado en la ciudad española de León , comenzó a abuchearlos mientras ellos intentaban salir del lugar, situación que escalo a tal grado que se vieron obligados a abandonar el negocio escoltados por autoridades locales.

Y aunque han pasado ya algunos años desde que se dio a conocer la brutal separación entre la cantante colombiana Shakira y Piqué, parece que el público no ha podido olvidar aquel triángulo amoroso que dio pie a que la relación entre estas dos celebridades terminará definitivamente bajo los rumores de infidelidad.

De acuerdo con medios locales, el también empresario ingresó al comercio acompañado de su actual pareja, en donde generó gran expectativa con su sola presencia, llamando la atención de todos los ahí presentes.

Y a pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibidos, la pareja no pudo evitar los insultos y abucheos que comenzaron a llegar por parte de las personas dentro y fuera del lugar, lo que hizo que no salieran solos, sino que fueron escoltados por la policía local.

Rápidamente, el video se volvió viral en la red social X, en donde además también se pueden observar algunos cuantos seguidores del futbolista, quienes, al contrario, expresaron su admiración por él.

La escena dividió a los internautas, ya que en comentarios las personas que condenan el actuar de los involucrados discuten con quienes apoyan el hecho y juzgan la intervención de la policía en este caso.

"¿Por qué hay seis policías para protegerlo? ¿Es un cargo público?", "Menuda vergüenza que nuestros impuestos vayan para esto", "No entiendo y eso que a mi @3gerardpique no es de los que me cae bien, pero el respeto es algo que hay que tener siempre vamos a peor", "Vergonzoso que a una persona por sus ideas se le insulte así", "Es vergonzoso que una ciudad como León dé esa imagen y peor aún los que lo aplauden", fueron algunos de los comentarios sobre esta pareja, que aunque pasa el tiempo, sigue siendo juzgada por la sociedad española y mundial.

Con información de SUN

