Ángela Aguilar habría demandado a piñatería que reprodujo su imagen

Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron los destacados en una nueva creación de la Piñatería Ramírez, un establecimiento reconocido por sus diseños inspirados en temas virales y figuras controversiales. Esta piñata ha captado mucho interés entre los compradores y ha sido un rotundo éxito comercial.

La introducción de esta piñata coincidió con el escándalo que involucró a Cazzu y Christian Nodal, generando un gran revuelo en las redes sociales debido a su relación con Ángela Aguilar. Las reacciones variaron desde críticas y quejas hasta memes y comentarios cargados de ironía y humor.

Piñatería Ramírez decidió capitalizar esta tendencia creando una piñata que representa a la pareja , asegurando que se está vendiendo rápidamente. Esta estrategia de diseñar piñatas basadas en figuras populares de internet ha consolidado aún más la reputación de la tienda.

El impacto en las redes sociales fue notable, con usuarios compartiendo imágenes y opiniones sobre la piñata, elogiando la creatividad y la capacidad de la piñatería para captar la atención del público.

La Piñatería Ramírez reveló en una reciente entrevista con De Primera Mano que implementa ciertos trucos en sus productos para evitar problemas legales, como no hacer las figuras idénticas a las personas reales. Sin embargo, parece que la demanda finalmente procedió, según informó la empresa a través de sus redes sociales. El propietario de la Piñatería Ramírez confirmó que Ángela Aguilar ha presentado una demanda contra el negocio.

“Tratamos de hacer algunos cambios, o sea, la piñata no es idéntica al personaje, porque además no nos saldría, pero también tratar de no llamarle como el artista, hay unas cosas que se pueden cambiar, por ejemplo, un tatuaje en la mano, para que no sea tan idéntico, aunque obviamente la gente lo va a relacionar”, dijo el creador.

Ante esta situación legal, la Piñatería está buscando asesoramiento legal entre sus seguidores para enfrentar adecuadamente este desafío. Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre el estado actual del proceso legal ni ha habido confirmación por parte de los representantes de la cantante.

Los detalles específicos aún son escasos, pero los seguidores de la piñatería en redes sociales han expresado opiniones divididas. Algunos consideran que es justo que la piñatería enfrente consecuencias por cruzar constantemente los límites del respeto, mientras que otros creen que la reacción de Ángela Aguilar es exagerada, especialmente después de la atención mediática que ha buscado.

