Ángela Aguilar: Pepe Aguilar reacciona a críticas por relación su hija y Gussy Lau (VIDEO)

El cantante Pepe Aguilar respondió a las críticas de algunos internautas quienes, tras filtrarse algunas fotos de Ángela Aguilar y su novio Gussy Lau, comenzaron una discusión sobre las diferencias de edades entre la pareja.

Pepe Aguilar aseguró, aunque no directamente, que en estos momentos en las redes sociales y los medios de comunicación se están “diciendo muchas tarugadas”.

“Andan con muchas tarugadas ahorita los medios de comunicación y la gente, pero es más cuento el que uno hace en la vida… todos chismosos de ´ay qué va a decir´. no voy a decir ni madres”, sentenció Aguilar.

Momentos después, Pepe Aguilar compartió una fotografía en Instagram donde mostró a su familia en el Arco del Triunfo, París, Francia. “Saludos desde la ciudad de la luz. (Y aquí a punto de pasarnos todo por el arco del triunfo literalmente)”, agregó.

Ángela Aguilar se siente “violentada” tras filtración de sus fotos

Luego de que se filtraran las fotografías de Ángela Aguilar besando a su novio Gussy Lau, de 33 años, la cantante lamentó que tuviera que hacer ese video para explicar su intimidad.

“Me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidd de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo”, dijo.

