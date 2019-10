Anel celebra 75 años con mensaje para sus hijos, José Joel y Marysol

Anel Noreña, ex esposa de José José cumple hoy jueves 75 años, apenas un día después del homenaje y sepultura al "Príncipe de la Canción". En su cuenta de Instagram lo celebró con una fotografía de antaño con sus hijos José Joel y Marysol.

Después de que sepultaron las cenizas del famoso cantante mexicano en el Panteón Francés de la Ciudad de México, hoy la ex modelo y vedette agradeció estar con sus hijos, a quienes considera el mejor regalo de vida, y lamentó la muerte de José José.

"Sólo Dios sabe cuánto los amo y lo mucho que anhelo su felicidad, día a día están en mis oraciones; su bienestar, su cuidado y su buen camino en conjunto con el de sus hijos y familias. Espero que todos los días su vida sean extraordinarios y que todos sus sueños se hagan realidad, pues han sido el mejor regalo que puedo tener hoy en un año más que llega a mi vida… y siempre lo serán. Hemos tenido días difíciles y la gran partida de su padre, pero como cada mañana digo a la vida ¡Gracias padre Dios por darme el mejor regalo y tenerme junto a ellos en este momento! Gracias también a todos y cada uno de ustedes por sus felicitaciones, pero sobre todo por el apoyo que siguen dándonos... ¡Mil gracias!", publicó en su cuenta.

Además, a través de un amoroso mensaje ayer Anel se despidió del intérprete: "Espérame en el cielo corazón. Que mi corazón te has llevado", escribió junto a una fotografía del día de su boda con José José.

"Ya no habrá ningún impedimento para amarnos más. Sabes bien mío que éramos el uno para el otro... Espérame en el cielo. Sin maletas, solo con el corazón que he guardado para ti", se lee en la dedicatoria que cuenta con más de 31 mil "me gusta". En una de sus historias en Instagram informó que luego de recibir múltiples comentarios, mensajes de aliento y felicitaciones, abrió su cuenta de Twitter.

Anel y José José estuvieron juntos durante 15 años, se casaron un primero de mayo de 1976 en Catemaco, Veracruz; en agosto, la actriz compartió una publicación del día del encalca con el "Príncipe de la Canción".

AC