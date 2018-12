Andrea Legarreta, orgullosa de trabajar en familia para “Parque Mágico"

El gusto que la familia Rubín Legarreta tiene por los parques de diversiones fue motivo suficiente para aceptar participar en el doblaje de la película animada “Parque mágico”, que en marzo de 2019 se estrenará en las salas de México.

“Es una película para toda la familia, no solo está enfocada a los niños, sino que, de alguna manera, marcará tanto a chicos como a grandes. Participar en un proyecto así significa trascender más allá del tiempo, los años y la vida misma”

“Gozamos los parques de diversiones y somos aguerridos. Yo me subo a la montaña rusa las veces que sean necesarias, disfruto y grito, es algo que adoramos. Cuando sé que vamos a ir a alguno, ya lo estoy disfrutando”, expresó la actriz Andrea Legarreta.

Al lado de su esposo, el cantante Erik Rubín y de sus hijas Mía y Nina, la también conductora procura asistir a este tipo de lugares, por lo menos una o dos veces cada año.

“Lo hacemos para desahogarnos, gritar y gozar. No importa si llueve, truene, haga frío, calor o lo que suceda, no nos importa, nada nos detiene”, resaltó en entrevista.

Por ello, cuando Paramount Animation y Nickelodeon Movies les ofrecieron colocar su voz al español a los personajes principales, no dudaron ni un instante en aceptar y es la primera vez que trabajan todos juntos en familia.

En la historia escrita por Josh Appelbaum y André Nemec, Andrea Legarreta interpreta la voz de “Mamá”, que en inglés hace Jennifer Garner.

“Quizá cuando Erik y yo no estemos, mis nietos y los hijos de mis nietos podrán ver esta historia tan maravillosa, así como escucharnos. ´Parque mágico’ toca el corazón y hace que te rías a carcajadas, que te cuestiones lo que estás haciendo con tus hijos, si les estás dando alas o se las estás cortando”, explicó Legarreta.

La presentadora del programa matutino de televisión “Hoy” destacó que la protagonista “June”, interpretada por su hija Mía Rubín, es una niña increíble, maravillosa y llena de imaginación.

“Le gusta crear, inventar cosas y, por fortuna, tiene a una madre que le alimenta la magia, así como a un padre maravilloso que las apoya. La trama nos deja algo bueno y también es un jalón de orejas acerca de lo que haces con tus hijos y con tu vida”.

Andrea Legarreta admitió que no solo se refleja en su personaje, también en “June” y en el resto de los niños recreados en “Parque mágico”, pues considera que en su interior aún vive una niña.

“Hay quienes me dicen que tengo pacto con el diablo, pero creo que mucho tiene que ver con mi actitud. Soy muy gozosa y me gusta contagiar a mis hijas. Ellas son niñas transparentes y normales, no se comportan como mayores, disfrutan todo conmigo, así sea lo más sencillo”.

Juntas, dice, se regocijan con los sabores, aromas, paisajes y juegos de la vida. “Erik y yo somos el tipo de padres que impulsan a sus hijas. Constantemente les decimos que nadie les haga creer que no son valiosas. Debido a que tienen redes sociales y son niñas muy expuestas, incluso desde mi ultrasonido, les decimos que un mal comentario no las define.

“Que tienen todo para salir adelante en la vida y que nadie les haga sentir que no, incluidos nosotros, pues también como padres nos podemos equivocar. Ellas saben que si no traen un 10, no pasa nada, lo que importa es el esfuerzo, el día a día”, concluyó.

“Parque mágico” es un filme ambientado en la década de los 90. Narra el caso de “June”, una niña que en el bosque descubre un parque de atracciones con animales parlantes.

