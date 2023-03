En la entrevista que Andrea Legarreta le hizo a Erik Rubín hace poco, quedó más que claro que aún hay mucho amor entre ellos, a pesar de que desde hace más de cinco meses están separados; los padres de Mía y Nina no descartan darse una nueva oportunidad, a pesar de que la opción de separarse ya estaba planteada desde hace años.

Así lo reveló Erik Rubín, quien en entrevista con Maxine Woodside habló de cómo está siendo el proceso de separación de Legarreta, con quien llevaba casi 23 años de casado. Su reciente aparición juntos en "Hoy", desató una serie de comentarios de los cibernautas, muchos de ellos coincidieron en que así debería de llevarse una expareja, que se notaba el amor entre ellos; muchos externaron el deseo de que volvieran a estar juntos, incluida Woodside, a quien Rubín le dio una respuesta.

Erik Rubín asegura que aunque no fue nada fácil tomar la decisión de separarse, él y Andrea Legarreta están siguiendo la recomendación del terapeuta, quien ya les había sugerido que se separaran desde hace años, sin embargo, desde hace cinco meses lo decidieron sabiendo que podía ayudar mucho para el futuro de la relación.

"Es algo que ya habíamos asimilado, es algo que venimos planeando desde hace meses, lo que seguimos aquí fue la sugerencia del terapeuta, es algo que nos habían sugerido ya hace algunos años, que no es fácil tomarlo pero que sabemos que es algo para bien, donde tenemos que darnos cuenta en dónde estamos", explicó. El cantante de "Princesa Tibetana" recalcó que entre ellos hay mucho amor, que ese no era el problema, como tampoco lo era su relación en la familia, y aseguró que todo lo que el público ha visto es real, no actuado como algunos sugieren.

"Que hay un inmenso amor, ese no es el problema, tenemos una familia y nos llevamos muy bien; ahora sí que esto no fue actuado, lo que ustedes vieron de nosotros es real y sigue siendo real, y por eso no hay ni odio, ni pelea, ni bronca, la gente tiene que inventar porque si no entonces qué flojera", reflexionó. "Yo quiero que vuelvan", le dijo Maxine Woodside a Erik, a quien Andrea Legarreta llama cariñosamente "mi peloncito"; Rubín respondió: "Sí, pues precisamente en eso estamos, necesitamos darnos cuenta, este ejercicio, a ver qué pasa; sin duda la parte familiar, todo, va muy bien, ha ido muy bien, pero queremos ver nosotros como pareja en dónde estamos", dijo.

Aunque en un inicio, tras anunciar la separación a través de un comunicado en redes, cibernautas especularon sobre un tercero en discordia, y hasta aseguraron que se trataba del cantante Apio Quijano, la expareja negó dichas versiones e hicieron un llamado a respetar y a creer la versión que como familia habían dado a conocer; ambos han dejado claro que una nueva oportunidad no está descartada, y que de ninguna manera se ha hablado de divorcio.

FS