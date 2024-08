Andrea Escalona pone en su lugar a Mariana Echeverría en "Hoy" (VIDEO)

Este martes 20 de agosto del 2024, luego de ser eliminada del reality show "La Casa de los Famosos", Mariana Echeverría se presentó en el programa matutino "Hoy" para dar cumplimiento a su contrato.

De antemano se conocía que en el programa no le esperaba la mejor bienvenida, pues varias personalidades del espectáculo se encontraban molestas con la comediante por los comentarios que emitió dentro de "La Casa de los Famosos México".

En el juego, Mariana Echeverría aseguró que Arath de la Torre no sostenía una buena relación con una de sus compañeras del programa, de nombre Andrea.

En ese momento, no especificó si se trataba de Andrea Legarreta, Andrea Rodríguez o Andrea Escalona, sin embargo, durante la transmisión Echeverría reveló que se refería a la presentadora de televisión y actriz mexicana Andrea Escalona.

Andrea Escalona enfrenta a Mariana Echeverría

Mariana Echeverría ya había pedido disculpas a las conductoras del programa televisivo cuando reapareció en las redes sociales en una transmisión en vivo. El día de hoy, la comediante reiteró su disculpa en la entrevista concedida.

“Ofrecí una disculpa y la vuelvo a ofrecer ahora por hacer cosas sin el fundamento de ser verídica la cosa” , dijo.

Después de sus palabras, Andrea Legarreta aclaró que la personalidad meditativa de Arath de la Torre es lo que provoca que en ocasiones se aísle, sin embargo, esto no se traduce en una mala relación con sus compañeras.

Mariana confesó que cuando comentó que había una Andrea que odiaba a Arath de la Torre se refería a Escalona.

Acto seguido, la presentadora no dudó en tomar la palabra y encaró a la exintegrante de "La Casa de los de Famosos" para aclarar la cercana y positiva relación que sostiene con Arath y el apoyo que este le ha mostrado en varios momentos de su vida.

“¿Te digo algo? Si a alguien quiero, admiro, respeto, que es mi amigo, es amigo del Tenorio, que estuvo en la muerte de mi mamá, que estuvo en el nacimiento de mi hijo, si hay alguien con quien tengo una relación estrecha de cariño y que siempre he estado con él es Arath de la Torre. Te lo digo de frente” , aclaró Escalona.

Ante la reacción de Andrea Escalona, Mariana Echeverría comentó que tomará su error para aprender, no para pelear.

“Te pido disculpas porque hablé sin fundamento, me equivoqué y al final no es motivo de pelear, se dicen muchas cosas, no es cuestión de pelear, ni de arrancar cabezas, sino de concientizar, dar la cara y decir: ‘la regué'. Ni me voy a victimizar, ni lo voy a justificar. Voy a aprender”.

La reacción de los cibernautas

Los usuarios de la red celebraron el enfrentamiento entre Andrea Escalona y Mariana Echeverría, haciendo comentarios como:

"Devoraron las dos, Andreas y Gali".

"La devoró".

"Qué bueno, eso le pasa por habladora".

MB

