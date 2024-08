¿Mariana Echeverría es una bully? Famosos denuncian su comportamiento

Sin lugar a dudas, Mariana Echeverría se ha convertido en una de las habitantes más controversiales de "La Casa de los Famosos" en todas sus ediciones. Su forma de jugar y de distribuir los alimentos ha despertado opiniones negativas en el público.

El comportamiento de Mariana durante el reality podría sugerir que su temperamento áspero no se trata solo de un personaje para generar comedia, sino de su verdadera personalidad. A raíz de la negatividad generada en los espectadores del programa, varias personalidades del mundo del espectáculo se han pronunciado para denunciar el comportamiento de la comediante y conductora.

Mariana Echeverría, una bully escolar

La actriz Gloria Aura, quien formó parte de la misma generación que Mariana Echeverría en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, reveló por medio de su cuenta de X (antes Twitter) que Mariana tiene un historial como abusadora, pues durante sus estudios actorales habría hecho bullying a sus compañeras.

"Mariana. Cuando estabas en el CEA y tuve la desgracia de compartir el mismo salón contigo, hacías esto tal cual. Tú siempre has sido una bully . Yo fui a consolar a las niñas que se iban a llorar al baño por tu maltrato constante. Te invito a la reflexión" , redactó la artista.

Mariana. Cuando estabas en el CEA y tuve la desgracia de compartir el mismo salón contigo hacías esto tal cual . Tú siempre has sido una bully. Yo fui a consolar a las niñas que se iban a llorar al baño por tu maltrato constante. Te invito a la reflexión. https://t.co/h58vvEcP68— Gloria Aura ��️ (@GloriaAura) August 7, 2024

Otra de las personas que se sumó a las víctimas de Mariana fue la conductora y locutora Rox García Rivas, quien reveló tener miedo de contar su verdad:

" Siempre ha sido una mujer cruel. Nunca tuve el valor de contar mi historia con ella en el CEA , en su momento porque pensé: 'La vida le cobrará sus hechos’ . Me da risa que digan que la quieren desprestigiar, ¡por Dios! Si siempre ha sido así o peor", detalló.

El mal comportamiento de Echeverría en "Se Vale"

Mariana Echeverría fue conductora en el programa de televisión "Se Vale" que se transmitió en Televisa del 2007 al 2012.

El actor y conductor Raúl Magaña también fue parte del equipo del programa y recientemente dio testimonio de su experiencia al ser compañero de la comediante.

“Esto fue hace mucho tiempo, más de 10 años por lo menos. En ese entonces, no sé cómo es ahora porque ya es mamá y tiene hijo y eso te cambia la vida, pero la esencia no cambia. En ese entonces andaba muy desordenada, muy desmadrosa, llegaba tarde, ese era mi conflicto porque yo nunca me pelié, todo era profesional”, expresó.

Agregó que Mariana llegó a agredir a las bailarinas y la describió como una persona con muchos problemas. Al igual que las egresadas del CEA, celebró que la dinámica de "La Casa de los Famosos" permita mostrar a Echeverría tal cual es.

“Ella decía que la habían corrido porque me opacaba, cuando estamos en lugares muy diferentes de más de 10 años de diferencia, soy hombre y ella mujer. Ella es una mujer que tiene muchas broncas, pero lo están viendo en ‘La Casa de los Famosos’ y ahí no puedes mentir, ahí te sale la neta porque te sale la neta ”.

La comediante siempre señaló que su despedida de "Se Vale" fue ocasionada por un conflicto con Raúl Magaña. El famoso negó esta versión.

Por otro lado, Tania Riquenes, quien también fue compañera de Mariana en este proyecto, relató cómo fue su relación con la exhabitante del "La Casa de los Famosos".

Riquenes narró que había formado una amistad cercana con Echeverría, sin embargo, con el pasar del tiempo mostró una actitud extraña que debilitó sus lazos.

“En aquel momento a lo mejor la ponían más a cuadro, no sé, pero sí noté un cambio en ella y a mí luego me decía las maquillistas: ‘Es que está hablando mal de ti’, eso nunca lo he dicho y la verdad es que yo no lo creía (...) Nunca me constó, nunca la escuché, pero sí me decía mucha gente que hablaba mal a mis espaldas ”.

Añadió que sus cambios de actitud la lastimaron, sin embargo, por la amistad que sostuvieron decidió no "acribillarla", aunque reconoció que en "La Casa de los Famosos" no se puede fingir una personalidad.

“Cuando estás en la casa tantos días, 24 horas, pues también como que no puedes fingir todo el tiempo, siempre sale a relucir tu temperamento”.

Tras la polémica de Mariana Echeverría, se han difundido delicados rumores que involucran la muerte de al menos tres personas a consecuencia del bullying.

Ahora que Mariana Echeverría se ha convertido en la cuarta eliminada del programa podrá hacer frente a las críticas y aclarar su versión si así lo desea.

