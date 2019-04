Andrea Cruz aspira que la mujer se sienta libre al hablar de temas tabú

La cantautora puertorriqueña, Andrea Cruz, habló de las dificultades que ha enfrentado para posicionarse en la escena musical "al venir de una isla pequeña como Puerto Rico".

"Creo que el reto no solo es ser artista independiente, lo complejo es que el público te conozca, para eso debes ser persistente y buscar plataformas, cualquier artista debe tener una firme estrategia", compartió.

Andrea Cruz mencionó que Puerto Rico tiene una población de tres millones de habitantes, por lo que el desafío ha sido llegar a otros países para que escuchen su música y que se concrete un intercambio.

A lo largo de cinco años como artista independiente la boricua ha logrado con esfuerzos participar en festivales importantes en su país de origen, así como en el festival South by Southwest, en Austin, Texas.

Se ha presentado en concierto de manera individual en San Juan, capital de Puerto Rico, y en 2019 fue telonera del concierto de Kany García "Soy Yo" en el Coliseo.

Desde niña la cantautora se sintió atraída hacia la música. En sus inicios se integró a coros e incluso intentó aprender solfeo de manera formal a fin de lograr su objetivo de ser compositora, pero siempre le resultó complejo.

"Decidí estudiar música de manera autodidacta porque tuve muchos problemas con el solfeo, creo que desarrollé mi creatividad y capacidad para componer yo sola únicamente con la guitarra que siempre me acompaña, eso fue más efectivo para mí que aprender teoría".

Andrea Cruz empezó su carrera como cantante en 2014 bajo el seudónimo de "Amapola" y el 22 de septiembre de 2017 lanzó de manera oficial su primer disco "Tejido de Laurel" en plataformas digitales.

El material producido por Harold W. Sanders, Rafa Rivera y Andrea Cruz incluye 10 temas de inéditos en los que ella desarrolla un concepto que reúne una función de sonidos típicos del folklore latinoamericano con sonidos anglosajones.

"No podría definir a ciencia cierta el sonido y el estilo de mis canciones, quiero que la gente que me escuche sea quien lo haga. Me gusta el indie folk, creo que mi cantautor favorito es José González, es mi más grande influencia y maestro".

La puertorriqueña promueve el sencillo "Véngole", tema que interpreta en compañía de la cantautora guatemalteca Gaby Moreno y hace referencia de manera poética al tema de la menstruación.

"La canción surgió por la idea de normalizar un tema que se ve como tabú, no debería ser así pues todas sangramos mensualmente, debemos verlo como algo normal", dijo.

Será este mes cuando Andrea visite México para ofrecer cuatro conciertos. "Es la primera vez que ofrezco presentaciones en México estoy emocionada, siempre va a ser un espacio y una plataforma importante de difusión para los artistas".

Recientemente fue incluida en el catálogo de Tiny Desk Concert Series de Washington DC, a la que definió como "una plataforma de mucha credibilidad que da fuerza y valor a los proyectos artísticos".

