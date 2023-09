Anahí declaró: "para mí esto es liberador. La gente sabe de mí, el personaje que muchas veces la prensa, los medios, les dijeron que yo era, pero esta soy yo, esta es mi historia de bulimia en exceso".

La cantante habló de los momentos más felices, así como de los más oscuros de su vida, pues enfrentó problemas alimenticios en su adolescencia y en su escuela fue víctima de bullying por parte de sus compañeros.

A los 14 años, la ahora esposa de Manuel Velasco, lidió con la anorexia y bulimia a raíz de que un productor de televisión le dijo que debía ser más delgada para la nueva versión de la telenovela "Quinceañera".

"Según él, las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas. Tú estás gordita y tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la novela", dijo Anahí sobre los comentarios del productor.

La integrante de RBD confesó que estuvo al borde de la muerte, pues sólo ingería hielos y pasaba hasta seis días sin comer, cayendo después en atracones de comida y vómito. La casi nula ingesta de alimento la llevó a sufrir un paro cardiaco a los 18 años.

"Está documentado, hay expedientes de lo que pasó. Me meten a urgencias y me salvaron la vida. Tuve un bajón tan fuerte de potasio y electrolitos que mi corazón era una taquicardia tal, mi corazón no podía más", explicó.

Más adelante, a los 19 años, tuvo mayor conciencia del problema y decidió salir adelante, aunque el camino no fue fácil.

