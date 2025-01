La música como refugio para Danny Rey tras su liberación

Tras casi un año detenido en Argentina y posteriormente en México, el cantante y actor tapatío Daniel Dueñas Masciarelli, conocido como Danny Rey, fue declarado inocente del delito de abuso sexual infantil agravado. La resolución se dio el pasado 23 de diciembre en Jalisco, luego de que las presuntas víctimas negaran las acusaciones en su contra durante el juicio. Este fallo marcó el inicio de un nuevo capítulo para el artista, quien compartió su experiencia y planes futuros en una entrevista con EL INFORMADOR.

“Pasé una Navidad increíble con mi familia, amigos y toda la gente que me apoyó durante este proceso tan oscuro. Fue muy especial estar con mis sobrinas y sobrinos después de todo lo vivido”, expresó Danny al reflexionar sobre cómo retomó su vida tras el veredicto que le otorgó libertad absoluta.

El camino legal de Danny estuvo lleno de retos. Su abogado, Alberto Martínez, explicó los detalles detrás de la resolución. “Una vez que pudimos desahogar pruebas ante el juez, las niñas testificaron libremente que las acusaciones eran falsas y que nunca sufrieron ningún tipo de agresión por parte de Daniel. Esto llevó a un sobreseimiento, una figura legal que concluye el proceso penal al demostrar la inocencia del acusado”. Martínez destacó que la Fiscalía no cumplió con varios protocolos durante su investigación inicial, pero la verdad salió a la luz cuando se escucharon las declaraciones bajo condiciones justas.

Danny también compartió cómo vivió este periodo tras las rejas: “Es una situación muy difícil estar en una celda de 4x4 con 10 personas. Te adaptas porque como seres humanos buscamos sobrevivir, pero es tremendo, sobre todo cuando estás acusado de algo que no hiciste”.

Durante su tiempo en prisión, la música fue su terapia y refugio. “Compuse cuatro canciones dentro de Puente Grande. Una de ellas se llama 'PPL' que quiere decir 'Persona Privada de su Liberta', donde expresé todo lo que viví dentro, incluso usando los modismos del lugar. Aunque fue difícil no tener acceso a herramientas como un celular para grabar ideas, la creatividad siempre estuvo conmigo”, señaló el artista.

Ahora, Danny está enfocado en retomar su carrera musical. Planea lanzar tres canciones acompañadas de videoclips que grabó en Argentina antes de su detención. También tiene proyectos de actuación en puerta. “Estoy en un proceso creativo que había dejado a la mitad. Desde los 11 años la música ha sido mi vida, y será la terapia más bonita para seguir adelante”, afirmó.

El apoyo incondicional de sus amigos y familiares fue clave para superar esta experiencia. “Cuento con grandes amigos que nunca me soltaron. Me visitaron todas las semanas y siempre estuvieron al pendiente de mí. Eso me dio fuerzas para seguir adelante”.

En 2025, Danny planea trabajar con productores de Guadalajara, Ciudad de México y Los Ángeles, y entrar al estudio para lanzar nueva música. Aunque no reveló nombres, aseguró que este año estará lleno de proyectos emocionantes.

