Ana Torroja, lista para experimentar con ritmos latinos

La intérprete española Ana Torroja confirmó en una entrevista que le encantaría experimentar con ritmos latinos en sus próximas creaciones, mientras hace su actual gira "Tour Volver 2023", con la que se presenta el próximo 5 de noviembre en Puerto Rico.

"Me gustaría experimentar y jugar un poquito con estos ritmos latinos que hay muchos y muy diversos, muy interesantes y muy orgánicos, son muy viscerales y es muy difícil no rendirse a ellos", subraya Torroja sobre la música tradicional de Latinoamérica.

Dicho lo anterior, la cantante hace mención desde su interés por incursionar en la música tradicional de Puerto Rico de bomba y plena, géneros que surgieron del sincretismo de la cultura taína, africana y española.

Para Torroja, Puerto Rico es la isla bonita del amor, color, de la luz, la música" y los conciertos en la isla son "un deleite" porque "el puertorriqueño es música".

A esta isla, en la que afirma sentirse muy querida, regresa luego de más de un año para su última presentación en Puerto Rico, con un show en el Coca-Cola Music Hall de San Juan que será único.

Más acerca de Ana Torroja

Ana nació en Madrid el 28 de diciembre de 1959, inició su propia carrera como solista en 1997, con la publicación de su álbum “Puntos Cardinales", poniendo fin a su etapa con Mecano, grupo que ha logrado vender más de 25 millones de discos alrededor del mundo.

La pandemia, hizo los conciertos “más potentes”

En su opinión, tras la pandemia "los conciertos son más potentes, más poderosos y más enérgicos". "Podíamos habernos ido en esta ocasión y aquí estamos, vamos a disfrutar al 100 % y eso se nota muchísimo ahora en los conciertos", recalca Torroja sobre el cambio de actitud del público tras la pandemia de la covid-19.

Asimismo, la artista reconoce que no hay un concierto igual que otro, pero en esta gira “hay un patrón” que se repite, y eso es que el público va a disfrutar muchísimo y no parará de cantar desde el segundo uno hasta el último.

Uno de sus tantos logros, que hay que mencionar fue cuando La Academia Latina de la Grabación galardonó a Torroja este año con el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy.

"Ha sido una carrera de obstáculos, pero la he disfrutado muchísimo, estoy muy feliz con lo que he conseguido. Cuando empecé mi carrera en solitario ni siquiera yo daba un euro por mí y esto es un balón de energía, de decir lo he hecho bien, voy a seguir", asevera la vocalista.

En este sentido, reitera que este premio "es como reafirmarse", como una confirmación de que ha realizado un buen trabajo en solitario.

"Hay veces que me paro a pensar y digo es que está tan redondo, tan compacto, tan bien estructurado que, ¿qué voy a hacer después?", sentencia Torroja sobre el "Tour Volver 2023", con el que ha recorrido varios países.



SN