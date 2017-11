Ana Patricia Rojo, una arpía de experiencia

Aunque será la primera vez que “Las arpías” lleguen a Guadalajara, para Ana Patricia Rojo significa la oportunidad de retomar un proyecto que vio nacer hace un par años y que ahora regresa convertida en una verdadera fiera junto a un elenco donde el poderío femenino es el principal ingrediente para mantener cautivo al espectador.

Bajo la dirección de Benny Ibarra, Ana Patricia Rojo se suma nuevamente a “Las arpías”, montaje escénico que el próximo 14 de noviembre se instalará en el Teatro Diana con dos únicas funciones de la mano de las primeras actrices Jacqueline Andere y María Victoria, así como Victoria Ruffo, Maribel Guardia, Ninel Conde, Ariadne Díaz, Grettel Valdez y Silvia Mariscal, para descubrir cuál de todas ellas es responsable de un peculiar asesinato.

“Estoy emocionada de regresar a Guadalajara después de tanto tiempo y ahora voy con un producto de mucha calidad, con actrices de renombre y trayectoria importante. Todas estamos unidas en este proyecto de mucha entrega, amor y profesionalismo”.

La actriz —reconocida por sus interpretaciones en “Destilando amor” y “Veneno para hadas”— destaca que el montaje producido ahora por Omar Suárez no realizó modificaciones mayúsculas en la diversas de personajes ni en escenografía, pues la riqueza de la obra radica en las múltiples personalidades que las actrices puedes desarrollar sobre el escenario adentrando al público a una historia llena de suspenso y acertijos.

“Las arpías es una de las experiencias más gratas que he tenido en teatro, en ese momento nos días que cómo era posible que estuviéramos ocho mujeres juntas en el escenario, pero resultó ser algo muy grato, esa vez tuve la oportunidad de alternar con Victoria Ruffo y que también sigue ahora en este regreso”, explica Ana Patricia Rojo, que gracias a esta producción fue ganadora en 2010 de los Premios Asociación de Periodistas Teatrales, en la categoría de “mejor actriz de reparto”.

“Ahora estoy haciendo un personaje muy distinto que en el primer montaje, es muy diferente a todo lo que he hecho en mi carrera, ha sido un reto actoral porque es una mujer un poco bipolar e impredecible, me veo y actúo distinto, actoralmente es distinto, me gustan esos retos”.

Ana Patricia Rojo destaca que si bien “Las arpías” basan su argumento en el suspenso y el drama, existen respiros de comedia que le permiten al espectador descansar de la intensidad que estas ocho mujeres derrochan en el escenario.

“Todo es suspenso y la emoción se da a través de la trama y dirección de Benny Ibarra. Estos ocho personajes nos van llevando y se aderezan con toques de comedia, la gente se ríe y la pasa muy bien, van pasando de una emoción a otra”, comenta la actriz que asegura seguirá de gira con “Las arpías” para después tomar un descanso y dedicarle más tiempo a su faceta como madre.