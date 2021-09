Ana Patricia Rojo grita: “S.O.S. Me estoy enamorando”

Ser la villana de cuento ya no es una opción para Ana Patricia Rojo, quien de frente al estreno de su nueva telenovela “S.O.S. Me estoy enamorando”, charla con EL INFORMADOR sobre los cambios narrativos que presentan personajes como “Inés Paredes”, a quien dará vida en este melodrama producido por Lucero Suárez, el cual se suma al canal de Las Estrellas este lunes 6 de septiembre a partir de las 18:30 horas.

Ana Patricia Rojo -quien comparte protagónico junto a Daniel Arenas, Irán Castillo, Jorge Salinas y César Évora- resalta la importancia de interpretar a “Inés Paredes”, una mujer profesionista e independiente que, ante diversas circunstancias de la vida, decide adentrarse a un romance complicado con un hombre que lleva una doble vida; sin embargo, el precio a pagar por este sueño la llevan a descubrir que no todas las historias de amor tienen garantizado un “felices por siempre”.

“Inés es un personaje muy humano, tiene tintes de comedia, es una mujer simpática, trabajadora, independiente y preocupada por su hija. Es una mujer como todas, pero en algún momento toma la decisión equivocada de permanecer al lado del hombre equivocado y eso la lleva a un montón de conflictos y situaciones en las que irá pagando las consecuencias”, explica al resaltar la gran química que tendrá con César Évora en pantalla, quien dará vida a “Leopoldo”, un hombre con dos familias.

“El 90 por ciento de mis escenas son con él y con Victoria Viera, quien interpreta a mi hija ‘Ana’. Es un deleite trabajar con César Évora, es un excelente actor y además es un gran ser humano, un gran compañero y gran amigo, tengo una química escénica muy particular con él, nos reímos y divertimos mucho, para mí ha sido una bendición poderlo tener como contraparte en este personaje”.

La actriz, quien ha formado parte de producciones emblemáticas en las telenovelas mexicanas como “María la del barrio” y “Esmeralda”, puntualiza que el camino de su personaje “Inés” rompe con muchos prejuicios de las villanas, al considerar que esta mujer refleja los desafíos que se enfrentan cuando se lucha por un amor “prohibido”, por lo que es momento de mirar con otras perspectivas que también se viven afuera de la pantalla y la ficción.

“No es un villana, su interés e intención jamás es lastimar a alguien, no lo está haciendo por una comodidad económica ni por una posición ni por querer quitarle algo a alguien, nunca quiere perjudicar, porque en el momento en el que tiene que decidir a quién le va peor, siempre prefiere que sea ella quien pague las consecuencias, ella sabe que llegó después. No es una reivindicación, porque no justificamos ni pensamos que lo que hace es correcto, simplemente es una humanización, es presentarla como alguien que toma una decisión equivocada y vive las consecuencias”.

Aunque “S.O.S. Me estoy enamorando” se nutre de la esencia del melodrama, Ana Patricia Rojo comparte que esta historia llevará al espectador por diversas emociones y reflexiones, pues si algo caracterizará a estos personajes es el toque de comedia que brindarán en cada una de las situaciones en las que abordan temas de actualidad sobre la familia, el amor, el compromiso, pero también sobre las mentiras y la toma de decisiones que pueden desatar caos y dolor.

“Es un proyecto familiar, no solo porque lo puede ver toda la familia, sino porque tiene elementos que pueden atraer a todos, desde los niños con ciertos toques de fantasía, los jóvenes también, y desde luego para los adultos con todas las problemáticas que se viven, pero llevadas de una manera con comedia con situaciones cotidianas con sus toques de melodrama”.

