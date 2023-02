La cantautora Ana Gabriel ayer vivió una noche de contrastes durante el concierto que ofreció en Los Ángeles, pues avisó que tiene el deseo de dejar los escenarios: “Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios. Estoy cansada, tengo el derecho de vivir, de disfrutar a mi familia de otra manera”, pero tampoco dio una fecha específica de cuándo será esto, “puede ser el año que viene, o en dos años… la edad golpea”, pero dijo sentirse bendecida por el amor del público.

Además, al parecer el público le habría faltado el respeto durante la noche de ayer cuando ella estaba externando temas sociales y políticos que le importan, según videos que se han difundido en las redes sociales donde externa: “No soy política, pero soy una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba y a Nicaragua, por eso vengo aquí a los Estados Unidos donde junto aquí a muchas nacionalidades”. Pidió un minuto para calmarse, pero refrendó que ella defenderá siempre a Latinoamérica.

Más tarde, compartió en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje: “A pesar de hoy en este primer concierto, salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista. En 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi #voz #Micanto #Miamistad #ymisbendiciones”, refirió.

“Así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista, pero sí, me comprometo a que el show de mañana será COMPLETAMENTE LLENO DE AMOR Y MÚSICA, gracias por su comprensión los espero mañana”.

