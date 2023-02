Session #53" junto a Bizarrap muchas marcas han sabido colgarse del "éxito" y del "dolor" de la colombiana. Sin dudas, a las que mejor les ha ido son a las que menciona en su sencillo. Sin embargo, nadie quiere perderse la oportunidad de sumar clientes y hay convertido el pleito en un verdadero negocio.

Ahora es una marca de shampoo la que se volvió viral al diseñar una publicidad más que creativa. El video supo llamar la atención de los seguidores que no han dudado en estampar su like en la caja de Instagram donde fue colgado. Con casi 6 millones de reproducciones ha logrado ser furor entre los usuarios que no dejan de darle play al anuncio.

La marca mostró en el video fotos de Shakira y de Clara Chía Martí. En el caso de la novia de Gerard Piqué eligieron una de las primeras imágenes que se filtraron a la prensa cuando recién se conocían los detalles de la infidelidad del futbolista. Aun la joven publicista no se había percatado del impacto que tendría su imagen y su cabello lucía bastante descuidado.

"¿Tu cabello está sin vida y seco? ¿Se te cae mucho y sientes que ya no eres feliz? ¿Ya no sabes cómo peinarlo?", son las preguntas con las que inicia este viral. "Claramente necesitas un excelente tratamiento. Large llega para salvarte con la mejor keratina y proteína del mercado colombiano. Notarás de nuevo vida en tu cabello. Tendrás control y muy hidratado tu cabello. Volverás a verte radiante", agregaron provocando la risa de los usuarios.

Si bien desde entrada aclaran en la publicación de Instagram que lo que buscaban era ponerle algo de "humor" a la situación, lo cierto es que jamás imaginaron el impacto que tendrían. A la fecha suman más de 8000 comentarios, en donde la mayoría coincide en la originalidad con la que encabezaron su campaña publicitaria.

