Ana Claudia Talancón revela la causa de su hospitalización

Ana Claudia Talancón se llevó el susto de su vida, luego de ser hospitalizada por vomitar sangre a causa de una intoxicación, provocada por los productos de limpieza con que fue sanitizado el camper donde descansaba, durante los ratos libres de la grabación de una serie en la que participa.

La semana pasada, Ana Claudia compartió una serie de historias que causó la sorpresa y preocupación de sus fans, pues se encontraba recostada en una cama de hospital, con un semblante visiblemente débil, y conectada a un catéter. Posteriormente, en una entrevista concedida a "Ventaneado", Talancón contó lo que verdaderamente había sucedido.

Ana Claudia reveló al programa que comenzó a sentirse mal durante uno de los llamados de una serie en la que participa. Mientras descansaba en uno de los campers de la producción, la actriz experimentó mareos y luego vomitó sangre, lo que la alarmó muchísimo a ella y a la producción, que se encargó de pedir una ambulancia que la trasladara al hospital. "Me asusté horrible", reconoció.

De acuerdo con el parte médico, la actriz de 42 años se intoxicó por inhalar la formula química de los productos de limpieza con que había sido desinfectado el camper en el que se encontraba, causándole una grave alergia que la mantuvo hospitalizada por tres días.

"Al parecer, tengo una clase de alergia a estos químicos, entre ellos, el cloro y una especie de amoníaco, que me inflamaron los pulmones", compartió. A raíz de esto, fue sometida a radiografías, tomografías y resonancias magnéticas.

Como consecuencia, los pulmones de la actriz sufrieron inflamación, también presentó algunas laceraciones en el estómago y la tráquea.

"La sufrí", recordó Talancón e indicó que "todavía tengo moretones de los catéters que me pusieron, de los picotazos que me dieron para poderme meter todas las medicinas que me dieron".

Pese a las secuelas de la intoxicación, la actriz explicó que se siente mucho mejor, ya que gracias a seguir al pie de la letra todas las indicaciones médicas, se está recuperando satisfactoriamente.

"He hecho todo muy bien (la verdad), para poder estar sana y me siento muy agradecida", ya que se encuentra próxima a convertirse en madre adoptiva.

Pero antes de comenzar con el proceso de adopción, de varios pequeños, la actriz seguirá concretando proyectos de trabajo, todo este año, para ahorrar lo suficiente para la hora en que comience con su vida como madre, en 2023.

"Será un año de ahorrar para llevar a cabo todos estos maravillosos planes que tengo, los cuales me emocionan mucho y jugarán un papel tan importante en mi vida", y también aseguró que al convertirse en madre no abandonará su carrera profesional, "nunca pienso dejar mi carrera; les tocará una mamá viajera, una mamá trabajadora", agregó.

AC