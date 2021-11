Amazon Prime Video: Eugenio Derbez regresa con nueva temporada de LOL ¿Cuándo se estrena?

Será el 10 de diciembre cuando Eugenio Derbez se sume nuevamente al catálogo de la plataforma Amazon Prime Video con la tercera temporada de “LOL: Last One Laughing”, en su adaptación mexicana, en donde diez comediantes harán todo lo posible por mantener una cara seria mientras hacen reír a los demás.

El proyecto, que en su primera temporada tuvo como ganador a Alex Montiel “El Escorpión Dorado”, en tanto que la segunda temporada tuvo dos campeones al compartir el máximo premio entre los standuperos Ricardo O’farril y Alex Fernández, quienes tuvieron que evitar reír durante todo el encierro para ganar un millón de pesos.

Aunque de momento Amazon Prime no ha revelado el nombre de los comediantes que se sumarán a esta nueva temporada, se contempla que sea su anfitrión Eugenio Derbez quien presente a los participantes a través de sus redes sociales en los próximos días; entre los competidores habrá comediantes de stand-up, personajes, comedia de improvisación y física, entre otros.

La tercera temporada de “LOL: Last One Laughing” tendrá seis episodios, los dos primeros estarán disponibles el 10 de diciembre, los dos siguientes el 17 de diciembre y los dos finales el viernes 24 de diciembre. La serie es una producción Amazon Original con Marie Leguizamo como showrunner y producida por 3Pas Studios, de Derbez y su socio Ben Odell y Endemol Shine Boomdog.

¿Qué es LOL: Last One Laughing?

Es una adaptación de la serie de Amazon Original en Japón, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, producida y estelarizada por Hitoshi Matsumoto, quien lidera a diez comediantes que apuestan dinero en una “batalla de risa a puerta cerrada” en donde todo se vale.

Junto con México, la serie “LOL: Last One Laughing” ha sido adaptada para públicos en Australia, Alemania, España, Francia e Italia, entre otros. Derbez recientemente ganó un premio Daytime Emmy en la categoría de “Mejor presentador de programa diurno en español” por su trabajo en la temporada anterior de LOL: Last One Laughing.

