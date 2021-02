Sacar a la comedia de la zona de confort ha sido uno de los principales objetivos de “De brutas, nada”, la serie con la que Amazon Prime ofrece un recorrido peculiar por los diferentes procesos de la adultez, la madurez y cómo hacer frente a los tropezones emocionales que llegan de golpe cuando se creía tener una vida perfecta y en orden.

Tras el éxito de su estreno en 2020, la serie llegará el próximo 15 de febrero a Sonny Channel, para compartir esta historia protagonizada por Tessa Ía, José Pablo Minor, Marimar Vega, Diana Bovio, Oswaldo Zárate, Carolina Ramírez y Christian Vásquez, en la que rompen con los clichés del drama y aterrizan conflictos personales y laborales que acontecen fuera de la pantalla con toques de comedia.

Reflexionan sobre la evolución de los personajes

Tessa Ía, José Pablo Minor y Marimar Vega reflexionan sobre la evolución que sus personajes han tenido y cómo el público ha respondido positivamente desde el primer episodio identificándose con los dilemas morales, sociales y hasta de romance que enfrentan a lo largo de la trama.

“Estoy muy agradecida, muy afortunada por poder sacar esta serie en plena pandemia y regalarle un buen rato a la gente, porque creo que si algo te da ‘De brutas, nada’ es el pasar un muy buen rato”, detalla Tessa Ía, quien interpreta a “Cristina”, una joven a la que su vida da un vuelco previo a su boda y tiene que reajustar sus prioridades con nuevas personas que le harán ver que las mentiras, por más piadosas que sean, siempre desatan consecuencias complicadas.

ESPECIAL

José Pablo Minor explica que si bien las expectativas sobre “De brutas, nada” eran enfocadas al éxito, recalca que el desarrollo de los personajes —como el que encarna con “Rodrigo”— ha sido un anzuelo inmediato para los espectadores, lo que ocasionó que la serie dirigida por Rafael Lara, se convirtiera un fenómeno no solo en Amazon, pues la historia se ha convertido en tendencia y un fuerte llamado a impulsar más temporadas.

“Sin duda fue una sorpresa el comenzar a recibir tantos comentarios, sobre todo para quien vio la segunda temporada, eso se sintió genial. Fue un proyecto muy chido en lo personal, fue un proyecto del cual me encariñé, la pasé muy bien y sentí una conexión armonía grupal, trabajo en equipo”.

Marimar Vega resalta que la construcción de los personajes femeninos como “Esther” brindan perspectivas diferentes sobre la independencia y liderazgo de las mujeres ante diversos retos laborales y personales, y dejando en claro que ahora los personajes no acuden a los moldes tradicionales en donde los buenos son los héroes totales y los villanos solo se enfocan en hacer la vida imposible en su entorno.

“Yo siempre he dicho que me identifico con ‘Esther’ en la parte de la mujer actual, que es independiente, que se puede encargar de una empresa, que es talentosa, que es una mujer moderna, pero obviamente en su obsesión por estar con alguien que no quiere estar contigo y hacerle mal a los demás, no es así, pero es divertido hacerlo en la ficción”.

jb