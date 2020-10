Amandititita quiere “cumbiar” al mundo

Para Amandititita los gustos culposos en la música no existen y mucho menos cuando se trata de uno de los géneros más representativos de la identidad latina: la cumbia, ritmo que ha sido clave en su exploración sonora no solo desde la visión festiva, pues la crítica social y la crónica urbana también han sido constantes en su composición.

Presentando su más reciente producción “Cumbiar al mundo” junto Pato Machete, Amandititita intenta dar un respiro de alegría ante los panoramas conflictivos de su entorno y de los fans, que ahora con esta canción, rinden homenaje a la cumbia y a los sonideros que han sido motivo de orgullo, principalmente, en zonas donde la desigualdad y la marginación son el pan de cada día.

“Tenía ganas de hacer una canción que inyectara un poco de energía positiva, que hiciera bailar, que no fuera un tema social o de denuncia como siempre lo hago, es un tributo a la cumbia, de lo que siento; un homenaje a todos lo que han estado y a los que ya no están y que hicieron del movimiento de la cumbia también desde la protesta, desde lo social, como una actitud ante la vida”.

Amandititita recuerda que su primer acercamiento a la cumbia fue desde la infancia, en aquellos encuentros en los que los barrios se adueñaban de las calles para realizar bailes de sonidero: “Eran en zonas marginadas y alejadas, me tocó ir a esas fiestas y veía con mucha admiración cómo el sonidero y la cumbia eran lo más importante que podría pasar. Años después me di cuenta que eran lugares muy pobres, de niña no tienes esos juicios, pero después entiendes lo que significa para mucha gente el poder ahorrar dinero para hacer un sonidero, en todo lo que desemboca la cumbia”.

La cantante recalca que “Cumbiar al mundo” también ha significado un acercamiento íntimo con los fans, pues el video musical se integra de filmaciones en las que el público baila la cumbia como un reflejo de empatía y orgullo por su identidad y gustos.

“A quienes más admiro es a la clase trabajadora, a la media baja, es con la que siento empatía; me ilusiona estar cerca de personas que hacen su mayor esfuerzo por salir adelante, me impresiona el trabajo, su supervivencia, y ellos aman la cumbia, es un amor a mis raíces, a lo que de niña observé a pesar de que fui una hija de un rockero. Yo vi el poder de transformar a través de un sonido”.

Apuesta por la construcción

Aunque en los últimos meses Amandititita fue punto de críticas hacia el contenido de sus canciones luego de que denunciara comentarios machistas y burlas hacia su persona por diversos comunicadores en diversas etapas de su carrera, la cantautora resalta no engancharse con lo negativo y mejor seguir adelante con su fundación “19Siempre”, en la que se brinda apoyo a mujeres en situaciones de violencia.

“Para mí lo importante es ayudar a las personas, es empoderar a la gente que tengo alrededor, hacer activamente una ayuda social. En la fundación personalmente atiendo situaciones de mujeres que viven violencia de género, las remitimos a albergues, a terapia, y no por eso me considero feminista, ya a estas alturas no sé qué es el feminismo, yo sigo trabajando como lo he hecho toda mi vida sobre la mismas ideas”.